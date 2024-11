Apple cần thay đổi điều gì thay vì ra mắt iPhone 17 Air?

Dự kiến vào năm sau, Apple sẽ ra mắt iPhone 17 Air với thiết kế siêu mỏng. Đây sẽ là sản phẩm đánh dấu sự kết thúc của dòng iPhone Plus sau ba năm ra mắt. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu có đủ người tiêu dùng quan tâm đến thiết bị mỏng này để đưa nó vào danh mục sản phẩm của Apple hay không.

Thách thức với mẫu iPhone thứ tư

Kể từ năm 2020, Apple đã chuyển sang việc ra mắt bốn mẫu iPhone mỗi năm, trong đó các bản tiêu chuẩn, Pro và Pro Max giữ nguyên, còn mẫu thứ tư dường như gặp khó khăn. Sau hai năm ra mắt, mẫu mini đã bị khai tử và thay thế bằng bản Plus. Giờ đây, phiên bản Plus cũng có thể đối mặt với số phận tương tự. Đáng chú ý là iPhone 17 Air, mẫu dự kiến thay thế iPhone 16 Plus, có thể không thu hút được sự quan tâm của thị trường.

Nhiều hạn chế có thể khiến iPhone 17 Air thất bại như iPhone mini và Plus? ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Điều đó cho thấy nhu cầu về mẫu máy thứ tư trong dòng iPhone dường như đang giảm sút, dẫn đến một số ý kiến cho rằng Apple nên quay lại với chiến lược phát hành ba mẫu iPhone mỗi năm. Mặc dù iPhone 17 Air nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng có thể sản phẩm sẽ không mỏng như mong đợi và thời lượng pin không đạt yêu cầu.

Thời lượng pin kém từng là một trong những điểm yếu của iPhone mini và rõ ràng Apple không muốn lặp lại sai lầm này. Hơn nữa, iPhone 17 Air được cho là sẽ chỉ có camera sau đơn, có thể không được lòng người tiêu dùng. Đặc biệt, mặc dù có thông số kỹ thuật trung bình nhưng mẫu máy này vẫn được đồn đoán sẽ có mức giá không hề rẻ.

Trong khi Samsung thường ra mắt ba mẫu smartphone hàng đầu và một loạt điện thoại màn hình gập mỗi năm, Apple có thể cần xem xét lại chiến lược của mình. Có lẽ đã đến lúc công ty chấp nhận rằng ba mẫu điện thoại cao cấp mỗi năm là đủ và đẩy nhanh quá trình phát triển iPhone gập, dự kiến vào năm 2026. Apple đã giữ an toàn quá lâu và chiến lược này đang bắt đầu cho thấy dấu hiệu không hiệu quả. Trong khi các đối thủ như Samsung và Google tích cực tích hợp AI (trí tuệ nhân tạo) vào sản phẩm của họ, Apple dường như đang chậm chân trong cuộc đua đổi mới.

Nhìn chung, Apple cần nhanh chóng lấy lại nhịp độ đổi mới của mình thay vì chỉ điều chỉnh kích thước và kiểu dáng của iPhone.