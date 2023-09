Apple cảnh báo không nên sạc iPhone trên giường ngủ

Nhiều nghiên cứu cho thấy những rủi ro và hạn chế tiềm ẩn liên quan đến việc ngủ gần điện thoại, nhấn mạnh các tác động tiêu cực tiềm ẩn đối với sức khỏe của người dùng. Apple mới đây cũng đã cảnh báo về việc này.

Nhà sản xuất iPhone gần đây đưa ra thông điệp cảnh báo trực tiếp cho những cá nhân có thói quen ngủ quên trong khi cầm iPhone, đặc biệt là khi máy được kết nối với bộ sạc. Cảnh báo này đã được đưa vào hướng dẫn sử dụng trực tuyến của Apple.

Trong hướng dẫn, "táo khuyết" khuyên chỉ nên sạc iPhone trong môi trường thông gió tốt và trên các bề mặt phẳng như bàn, đặc biệt không khuyến khích sạc điện thoại trên các bề mặt mềm như chăn, gối hoặc cơ thể của người dùng.

Apple khuyến cáo người dùng không nên sạc điện thoại trên giường ngủ CHỤP MÀN HÌNH

"Táo khuyết" cũng khuyến cáo iPhone sẽ sinh nhiệt trong quá trình sạc. Khi lượng nhiệt này không thể thoát ra dễ dàng do không gian chật hẹp, nó có nguy cơ gây bỏng hoặc trong trường hợp nghiêm trọng hơn là gây cháy. Do đó, việc đặt sạc điện thoại dưới gối được coi là một trong những hành vi không an toàn nhất mà người dùng điện thoại thông minh có thể thực hiện.

Trong hướng dẫn sử dụng trực tuyến, Apple nhấn mạnh việc không ngủ trên thiết bị, nguồn hay bộ sạc không dây, hoặc đặt chúng dưới chăn, gối hoặc cơ thể bạn khi thiết bị được kết nối với nguồn điện. Hãy giữ iPhone, nguồn và bộ sạc không dây ở khu vực thông thoáng khi sạc.

Apple cũng khuyến cáo không nên sử dụng cáp hoặc bộ sạc bị hỏng hoặc sạc khi có hơi ẩm.