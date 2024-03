Apple chấp nhận thua lỗ khi đầu tư 700 triệu USD làm phim bom tấn

Nói đến tham vọng tiến vào Hollywood của Apple, tất cả đều cho rằng việc chi nhiều tiền cho phim bom tấn là để thắng lớn ở lĩnh vực điện ảnh.

Vào ngày 10.3, gã khổng lồ công nghệ có 13 cơ hội để mang về giải Oscar thông qua 2 bộ phim sử thi lịch sử Killers of the Flower Moon (gọi tắt là Killers) và Napoléon, khi lần lượt được đề cử 10 và 3 hạng mục.

Lily Gladstone trong phim Killers of the Flower Moon nhận đề cử Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc IMDb

Các nguồn tin cho biết bộ phim Killers có kinh phí đáng kinh ngạc là 215 triệu USD (bao gồm khoảng 40 triệu USD chi phí liên quan đến việc dời lịch quay vì Covid-19). Trên thực tế, Apple đã chi ít nhất 700 triệu USD để sản xuất và tiếp thị cho 3 bộ phim: Killers do Martin Scorsese đạo diễn, Napoléon của Ridley Scott và Argylle của Matthew Vaughn. 3 phim này kiếm được tổng cộng 466 triệu USD trên toàn thế giới tại phòng vé, trong đó Napoléon dẫn đầu với 221 triệu USD, tiếp theo là Killers - 157 triệu USD và Argylle - 88 triệu USD.

Apple không phàn nàn, ít nhất là đối với Killers hay Napoléon. Một nguồn tin từ hãng cho biết 2 bộ phim đều có lãi nhờ doanh thu phụ trợ. Cả hai đều được xếp hạng trong số 10 phim có doanh thu cao nhất năm qua trên ứng dụng Apple, trong đó Killers giữ vị trí quán quân trong 4 tuần. Còn quá sớm để biết Napoléon hoạt động như thế nào trên Apple TV+, khi ra mắt trực tuyến vào ngày 1.3, nhưng Killers đã có một khởi đầu mạnh mẽ khi được xem nhiều nhất trên nền tảng này trong 45 ngày kể từ khi phát hành đến nay.

Không giống như đối thủ phát trực tuyến Netflix, Apple nhận thấy giá trị của việc phát hành phim ở rạp để nâng cao danh tiếng của họ. Theo phân tích, công ty tin rằng việc biến Apple TV+ trở thành ngôi nhà độc quyền cho các bộ phim chiếu rạp sẽ mang lại giá trị gia tăng cho người đăng ký. Tuy nhiên, Argylle với kinh phí đầu tư 200 triệu USD là một thảm họa.

Không hãng phim nào sẵn sàng chi ngân sách khổng lồ cho điện ảnh tốt hơn Apple.

Dan Ives của công ty tư vấn Wedbush Securities cho biết: "Chất lượng phim cực kỳ ấn tượng và đã thu hút nhu cầu đáng kể đối với dịch vụ Apple TV+. Nhưng gót chân Achilles không phải là chất lượng. Họ không có đủ sản phẩm".

Kể từ khi được mời đến để khởi động các hoạt động sản xuất phim điện ảnh và truyền hình cho Apple vào năm 2017, Jamie Erlicht và Zack Van Amburg áp dụng phương pháp "tiếp cận từng viên gạch" để sản xuất sản phẩm.

Nhà phân tích truyền thông cấp cao của Comscore - Paul Dergarabedian - nhận định: "Rõ ràng có sự thừa nhận về tầm quan trọng của rạp chiếu không chỉ về mặt doanh thu phòng vé mà còn cả dấu ấn văn hóa. Nhưng vẫn chưa rõ quyết định phim gì là phù hợp cho rạp chiếu và phim nào nên được đưa thẳng lên nền tảng Apple".

Hoạt động kinh doanh studio của Apple vẫn còn ở giai đoạn sơ khai. Nhưng chỉ 4 năm bước chân vào Hollywood, gã khổng lồ công nghệ này đã đạt đến đỉnh cao của thành công về giải thưởng, giành giải Oscar 2022 hạng mục Phim hay nhất cho CODA cũng như 46 giải Emmy.

Joaquin Phoenix vai Napoléon trong bộ phim cùng tên IMDb

Apple không hề đơn độc trong việc chi "khủng" để làm phim. Theo hồ sơ của Ủy ban Điện ảnh California, Netflix chi ít nhất 166 triệu USD cho bộ phim Rebel Moon của Zack Snyder. Amazon chi 75 triệu USD cho bộ phim tâm lý kinh dị Saltburn, chỉ thu về 21 triệu USD trên toàn thế giới tại phòng vé và đã bị loại khỏi danh sách đề cử Oscar.

Apple bắt đầu đa dạng hóa danh mục phim của mình. Hãng đang sản xuất bộ phim Formula One, với sự tham gia của Brad Pitt, có kinh phí khoảng 200 triệu USD và "bật đèn xanh" sản xuất bộ phim ly kỳ The Lost Bus do Paul Greengrass đạo diễn, với Matthew McConaughey đóng vai chính. Những vụ đặt cược khiêm tốn hơn đang được triển khai bao gồm phim hài Outcome, với sự tham gia của Keanu Reeves, Cameron Diaz và Jonah Hill, phim tiểu sử về Little Richard do Ron Howard và Brian Grazer's Imagine Entertainment sản xuất và một bộ phim tài liệu về tay đua Công thức 1 Lewis Hamilton.

Có lẽ dấu hỏi lớn nhất xoay quanh cách tiếp cận của Apple trong việc đưa phim ra rạp. Đối với 3 bộ phim phát hành rộng rãi đầu tiên là Killers, Napoléon, Argylle, Apple hợp tác với các hãng phim lớn để tiếp thị và phân phối như Paramount (Killers), Sony (Napoléon) và Universal (Argylle). "Có rất nhiều áp lực buộc Apple phải mua lại một hãng phát hành lớn. Tôi vẫn nghĩ rằng có hơn 50% khả năng họ sẽ mua được một hãng trong vòng 12 đến 18 tháng tới", Dan Ives dự đoán.