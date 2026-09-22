Apple công bố dải độ sáng từ 1 đến 3.000 nit cho màn hình iPhone 18 Pro Max

Theo tài liệu kỹ thuật của Apple, màn hình Super Retina XDR trên hai mẫu Pro có bốn mốc độ sáng khác nhau. Khi sử dụng thông thường, độ sáng tối đa là 1.000 nit. Với nội dung HDR, màn hình có thể đạt đỉnh 1.600 nit. Trong điều kiện ngoài trời có ánh sáng mạnh, mức sáng đỉnh tăng lên 3.000 nit, còn khi dùng trong môi trường tối, màn hình có thể hạ xuống 1 nit.

ẢNH: TOM'S GRUIDE

Về kích thước, iPhone 18 Pro dùng màn hình 6,3 inch còn bản Pro Max là 6,9 inch; cả hai cùng đạt mật độ 460 ppi. Apple không công bố kích thước cụ thể của Dynamic Island trong bảng thông số. Tuy nhiên, Macworld ghi nhận phần khuyết này đã được làm gọn hơn và có thể hiển thị tối đa ba Live Activity cùng lúc. Đây nên được xem là ghi nhận từ trải nghiệm thực tế, không phải thông số kích thước chính thức của Apple. Hai máy chạy iOS 27 và thuộc dòng iPhone 18 Series đã được mở bán tại Việt Nam.

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