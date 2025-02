Apple 'đau đầu' vì đối tác cung cấp màn hình

Theo BGR, Apple đang đối mặt với khó khăn trong chuỗi cung ứng khi nhà cung cấp màn hình BOE gặp vấn đề về chất lượng. Điều này có thể ảnh hưởng đến sản lượng iPhone 14, 15 và 16, đồng thời đặt ra câu hỏi về tương lai của iPhone SE 4.

Nhà cung cấp BOE 'hụt hơi' vì yêu cầu chất lượng của Apple

Trang OLED-info cho biết BOE, một trong những nhà cung cấp tấm nền AMOLED cho iPhone, đang 'chật vật' với các vấn đề về chất lượng. Hậu quả là việc Apple được cho là đã chuyển hướng một số đơn đặt hàng màn hình cho iPhone 14, 15 và 16 sang hai công ty khác là Samsung và LG.

Apple gặp khó với vấn đề chất lượng của đối tác sản xuất màn hình ẢNH: AFP

BOE dự kiến sẽ mất ít nhất 6 tuần để khắc phục sự cố và khởi động lại dây chuyền sản xuất. Dù được kỳ vọng cung cấp khoảng 40 triệu tấm nền cho Apple, công ty mới chỉ đặt hàng được khoảng 7 - 8 triệu tấm kể từ đầu năm 2024 do không theo kịp tiến độ.

Trong khi vấn đề của BOE với dòng iPhone hiện tại đã rõ ràng, tương lai của iPhone SE 4 lại trở thành một ẩn số. Các tin đồn trước đây cho rằng BOE sẽ là nhà cung cấp chính cho màn hình của mẫu iPhone giá rẻ này.

Việc iPhone SE 4 có thể ra mắt ngay trong tuần này càng làm dấy lên sự tò mò. Liệu BOE có kịp đảm bảo đủ số lượng màn hình cho Apple?

Một báo cáo từ The Elec vài năm trước tiết lộ rằng cả Samsung và LG đều không mặn mà với việc sản xuất màn hình cho iPhone SE 4 do công nghệ LTPS TFT được coi là lỗi thời. Điều này có thể là lợi thế cho BOE, vì quy trình sản xuất này có độ khó kỹ thuật thấp. Hơn nữa, nhu cầu về màn hình cho iPhone SE 4 cũng thấp hơn nhiều so với các mẫu iPhone cao cấp.

Bên cạnh những thông tin về nhà cung cấp, các tin đồn còn cho thấy iPhone SE 4 sẽ mang đến nhiều thay đổi đáng chú ý. Đây có thể là chiếc iPhone đầu tiên của Apple được trang bị modem 5G 'cây nhà lá vườn'. Thiết kế cổ điển với nút Home cũng sẽ được thay thế bằng Face ID và màn hình OLED 6,1 inch.

Hiện tại, giới công nghệ đang chờ đợi những thông tin chính thức từ Apple. Liệu BOE có thể giải quyết vấn đề chất lượng? iPhone SE 4 có ra mắt đúng hẹn? Và những thay đổi trong chuỗi cung ứng sẽ ảnh hưởng đến Apple như thế nào? Câu trả lời sẽ dần được vén màn trong tương lai.