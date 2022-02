Apple giảm giá hàng loạt thiết bị tại Việt Nam

Sau đợt mua sắm cuối năm (trước Tết Nguyên đán), nhiều sản phẩm Apple bắt đầu có sự điều chỉnh giá tại Việt Nam. Mức giá mới thay đổi từ vài trăm nghìn đồng tới hơn 2 triệu đồng. Do vậy, những người đang có nhu cầu thay mới thiết bị có thể cân nhắc quyết định ở thời điểm này, khi mức giá đang tương đối “dễ chịu”.

Theo đại diện hệ thống Di Động Việt, giá iPhone thời điểm trước và sau tết có sự biến động nhẹ, giảm từ 200.000 đồng tới 400.000 đồng tùy mẫu. Điều này không ảnh hưởng tới sức tiêu thụ của dòng sản phẩm này khi luôn có sức bán rất cao. “iPhone đang chiếm khoảng 40% sản phẩm bán ra trên hệ thống, riêng dòng iPhone 13 series vừa ra mắt được nhiều người chọn mua”, anh cho biết.

Tuy giảm ít sau tết, nhưng mức giá hiện tại so với niêm yết cho thấy chênh lệch rất lớn của các mẫu iPhone. Cụ thể, iPhone 13 mini ở hệ thống Di Động Việt đang thấp hơn niêm yết tới 3,6 triệu đồng (bản 128 GB), các phiên bản dung lượng bộ nhớ iPhone 13 Pro Max cũng giảm từ 5 tới hơn 6 triệu đồng.

Tại hệ thống ShopDunk, giá iPhone 13 series giảm sâu sau 2 tuần nghỉ tết. Giá các sản phẩm này (tùy dung lượng bộ nhớ) đang có mức chênh lệch thấp hơn từ 1 tới 1,5 triệu đồng so với trước Tết Nguyên đán - thời điểm mua sắm nhộn nhịp nhất năm của người Việt.

Trong khi đó, các mẫu máy tính do Apple sản xuất lại có mức điều chỉnh mạnh vào nửa cuối tháng 2. Tại một số đại lý ủy quyền chính hãng (AAR) đang có các cửa hàng độc quyền Apple (Mono Store), dòng máy tính MacBook Pro sử dụng chip M1 do chính Apple sản xuất giảm khoảng 2 triệu đồng so với thời điểm trước tết, còn 31 - 32 triệu đồng (cấu hình cơ bản).





Chiếc MacBook Air M1 - một trong những mẫu laptop văn phòng được quan tâm nhất trong năm qua cũng giảm hơn 1 triệu đồng so với trước tết, còn khoảng 25 triệu đồng, thậm chí một số đại lý còn chào giá 24,5 triệu đồng kèm với ưu đãi khác. Đây là mức giảm giá lớn khi ở thời điểm mở bán tại Việt Nam, máy có giá tới 29 triệu đồng.

Mac Mini, iMac cũng điều chỉnh nhẹ giảm 1 tới 3 triệu đồng tùy cấu hình chỉ sau 2 tuần, với mức giá tham khảo cho phiên bản thấp nhất khoảng hơn 17 triệu đồng.

Theo anh Phạm Tuấn Anh, đại diện hệ thống ShopDunk, việc mở cửa lại các trường học và phụ huynh cũng bắt đầu đến công sở nên làm việc, học tập tại nhà giảm, kéo giảm nhu cầu về các thiết bị như máy tính, máy tính bảng. “Bên cạnh đó, giai đoạn này nguồn hàng cũng dồi dào hơn, cảnh khan hàng như trước tết cũng không còn. Do vậy giá bán được điều chỉnh lại để phù hợp hơn”, anh cho biết.

Anh Nguyễn Huy - đại diện hệ thống CellphoneS nhận định tết luôn là thời điểm doanh số bùng nổ, các chương trình ưu đãi lớn được kéo dài nhiều tháng từ trước qua sau tết. Khi hết thời điểm này, mọi ưu đãi sẽ được tính toán lại cho phù hợp ngân sách cũng như hỗ trợ từ phía hãng nên một số sản phẩm điều chỉnh giảm, thậm chí có thể tăng là điều bình thường.