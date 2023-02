Apple giảm giá iPhone 14 Pro tại Trung Quốc

Theo BGR, việc giảm giá bất thường này đối với iPhone 14 Pro cho thấy nhu cầu đối với các thiết bị cao cấp nhất của Apple đang giảm dần. Điều này diễn ra không lâu sau các báo cáo cho thấy Apple đã có doanh số bán hàng kém đối với các mẫu iPhone 14 thông thường kể từ khi chúng ra mắt vào năm ngoái. Mặt khác, đối với các phiên bản iPhone 14 Pro, khách hàng sẵn sàng mua nhưng không thể tìm thấy bất kỳ mẫu nào có sẵn do hạn chế về nguồn cung.



Sức mua yếu là lý do Apple thực hiện giảm giá iPhone 14 Pro tại Trung Quốc AFP

Giờ đây, các nhà mạng Trung Quốc đang tiến hành giảm giá tới 118 USD cho những người mua iPhone 14 Pro vì chúng cũng không bán chạy như mong đợi. Cụ thể, JD.com và nhà mạng China Mobile nằm trong số các nhà bán lẻ giảm 118 USD cho dòng iPhone 14 Pro, với thời gian khuyến mãi kéo dài trong 11 ngày. Các nhà bán lẻ ở trung tâm điện tử phía nam của Thâm Quyến cũng bắt đầu giảm 103 USD cho cùng một thiết bị. Trong khi đó, trang web của Apple tại Trung Quốc tiếp tục cung cấp các thiết bị với giá thông thường.

Đợt giảm giá này cũng diễn ra sau một quý 4/2022 tồi tệ của Apple. Thông thường, đây là lúc công ty phá kỷ lục, nhưng do lệnh phong tỏa do Covid-19 tại nhà máy iPhone lớn nhất ở Trung Quốc, công ty không thể bán đủ lượng iPhone mục tiêu. Kết quả là doanh thu của hãng mất 5% so với cùng kỳ quý trước.

Các nhà phân tích của Jefferies đã ước tính doanh số các mẫu iPhone 14 trong 38 ngày đầu tiên tại thị trường Trung Quốc đã giảm 28% so với dòng iPhone 13, mặc dù các mẫu mới mang lại nhiều lý do để khách hàng nâng cấp.