Apple Intelligence bị chê 'dành cho người ngu'

Apple Intelligence là tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) xuất hiện trên loạt iPhone 16 mới ra mắt của Apple, đồng thời có mặt trên 2 phiên bản iPhone 15 Pro và một số thiết bị khác của hãng. Mới đây, trang Cnet đã có một video bình luận với chủ đề "Apple Intelligence chỉ dành cho mấy người ngu" (nguyên văn "Apple Intelligence is for the Stupid Ones"), phân tích vào các tình huống được Apple sử dụng để quảng cáo cho khả năng trợ lý công việc thông minh của AI này trên iPhone 16.

Nhân viên văn phòng ngồi chơi cả buổi rồi cuối cùng sử dụng Apple Intelligence để viết email đẩy việc phải làm qua cho người khác trong một video quảng cáo của Apple Ảnh: chụp màn hình

Trong video, phóng viên Bridget Carey của Cnet chỉ ra nhiều vấn đề liên quan đến tư duy và cách vận dụng trí tuệ nhân tạo của những nhân viên, thậm chí lãnh đạo hay của diễn viên xuất hiện trong đoạn quảng cáo. Ở đó, các nhân vật chính đều có phần lười nhác, hoặc vô tâm nhưng đã sử dụng Apple Intelligence để thoát khỏi những tình huống có thể phải xấu mặt trước người khác.

Cụ thể, trong một video lấy bối cảnh văn phòng, nhân vật trung tâm là một nhân viên cả ngày không làm việc, chỉ thực hiện những trò ngớ ngẩn, "giết thời gian". Người này sau đó quyết định lấy điện thoại iPhone 16 Pro/Pro Max ra để viết một email đẩy việc sang cho người khác, nhưng thậm chí không viết nổi một đoạn nội dung tử tế mà phải dùng tới Apple Intelligence để chuốt lại câu từ. Kết quả, người đồng nghiệp nhận email tỏ ra ngạc nhiên với thông điệp, còn anh chàng nhân vật chính tiếp tục làm những trò "vô tri" ngay tại công sở thay vì làm việc và cải thiện hiệu suất.

Hay trong một video với chủ đề công sở khác nhưng là quảng cáo Apple Intelligence trên dòng máy tính Mac, nhân vật chính trong bộ vest chỉnh tề ngồi lơ đễnh trong cuộc họp. Khi được hỏi đã đọc bản cáo bạch chưa, người này giật mình và ậm ừ vì chưa hề đọc qua. Sau đó đã tự rút lui ra khỏi phòng họp, sử dụng AI để tóm tắt các điểm chính trong cáo bạch trước khi quay lại với vẻ thông tuệ. Cuối video, Apple để nhạc nền với câu nói "I am Genius!" (Tôi là thiên tài!).

Những nhân vật trong quảng cáo của Apple đều cho thấy sự lười nhác, vô trách nhiệm nhưng lại nhận mình "là thiên tài" vì biết sử dụng Apple Intelligence Ảnh: chụp màn hình

"Liệu có phải Apple cho rằng khách hàng chúng ta là những kẻ ngốc, giả tạo với mọi người xung quanh rồi mua sản phẩm của Apple để ra vẻ thông minh?", Bridget đặt câu hỏi.

Nhiều video khác cũng bị chỉ ra một mô-típ chung khi nhân vật chính thường vô tâm với người thân, ví dụ vợ quên sinh nhật chồng phải sử dụng AI để tổng hợp các hình ảnh trên điện thoại thành một video làm quà, thể hiện như mình là người đã tạo ra sản phẩm ấy; hay vô trách nhiệm với công việc (đi bàn công chuyện nhưng không đọc email thông tin trước) rồi nói dối người đối diện, tỏ vẻ có quan tâm và hiểu biết.

Cnet cho rằng sự xuất hiện của những công cụ hỗ trợ với Apple Intelligence, thông qua cách thể hiện trong quảng cáo, sẽ tạo ra những người giả tạo khi đối mặt với nhau trong một cuộc trò chuyện, hoặc những kẻ lười nhác nơi công sở, ỷ lại vào AI mà vẫn nhận tiền lương "của con người".