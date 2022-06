Apple không thổi phồng sức mạnh chip M2

Theo báo cáo Digital 2022 do We Are Social thực hiện, năm 2021 đã ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng người dùng điện thoại di động truy cập internet. Cùng với đó là sự gia tăng mã độc di động nhắm vào người dùng Việt.