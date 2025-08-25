Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Apple lên kế hoạch cải tiến iPhone trong 3 năm

Kiến Văn
Kiến Văn
25/08/2025 16:03 GMT+7

Sau một loạt nâng cấp nhẹ, Apple đang chuẩn bị cho một cuộc cách mạng lớn với dòng sản phẩm iPhone trong 3 năm tới.

Báo cáo của Bloomberg hôm 24.8 cho biết, kế hoạch lớn với iPhone được Apple đưa ra trong bối cảnh các công ty công nghệ khác đang chuyển hướng mạnh mẽ sang các sản phẩm tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào sản phẩm riêng.

Apple lên kế hoạch cải tiến iPhone trong ba năm - Ảnh 1.

Những thiết kế mới sẽ liên tục đến với iPhone trong vòng 3 năm

ẢNH: PYMNTS

Bắt đầu vào tháng tới, Apple dự kiến sẽ ra mắt iPhone 17 Air - mẫu iPhone có thiết kế mỏng nhẹ để thay thế iPhone 16 Plus. Năm sau, công ty sẽ giới thiệu chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên với tổng cộng 5 camera và không có khe cắm thẻ SIM, tương tự như iPhone Air. Đến năm 2027, Apple sẽ kỷ niệm 20 năm ra mắt smartphone với mẫu iPhone 20 có thiết kế mặt kính cong, đánh dấu sự khác biệt so với các phiên bản vuông vức đã sử dụng trong 5 năm qua.

Chuyên gia Mark Gurman từ Bloomberg nhận định: "Năm 2025 sẽ không phải là một năm mang tính cách mạng đối với iPhone. Tuy nhiên, nó sẽ đặt nền tảng cho những thay đổi lớn trong năm 2026 và 2027, tạo nên một thời điểm thú vị cho những người hâm mộ iPhone".

Apple đang chịu sức ép lớn từ làn sóng AI

Thông tin này được đưa ra sau khi Nicole Nguyen, chuyên gia công nghệ của The Wall Street Journal, chỉ ra rằng Apple đang tụt lại phía sau Google trong cuộc đua tích hợp AI vào smartphone, ngay trước khi Google ra mắt Pixel 10. Bà nhấn mạnh khả năng hỗ trợ AI của Pixel 10 trong việc cung cấp thông tin, dịch thuật qua giọng nói và ghi âm theo thời gian thực, cũng như hỗ trợ người dùng chụp và chỉnh sửa ảnh.

Trải nghiệm mô hình CAD của iPhone 17 tại một cửa hàng ở Trung Quốc

Trong khi đó, CEO Karen Webster của PYMNTS cảnh báo rằng iPhone đang đối mặt với nguy cơ trở thành một sản phẩm phổ thông, không còn là "cửa ngõ kỹ thuật số chính của người tiêu dùng". Bà cho rằng sự tích hợp AI trong Pixel 9 và Pixel 10 có thể khiến người tiêu dùng từ bỏ iPhone, mặc dù việc chuyển đổi từ iOS sang Android là một thách thức lớn.

Gần đây, Apple cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến AI, bao gồm sự thiếu kiên nhẫn từ nhà đầu tư, sự ra đi của nhiều nhân tài và việc cập nhật chậm trễ cho trợ lý ảo Siri. Như đã đề cập trước đó, công ty đang chuẩn bị quay trở lại lĩnh vực AI với một phiên bản Siri được thiết kế lại và tích hợp nhiều mô hình ngôn ngữ lớn để đưa đến iPhone và iPad vào đầu năm sau.

