Apple Music giảm thời gian dùng thử miễn phí

Theo AppleInsider, điều này diễn ra sau ba năm kể từ khi Apple lần đầu tiên có kế hoạch thu hẹp thời gian dùng thử miễn phí của Apple Music. Cụ thể, giờ đây người dùng mới chỉ được dùng thử miễn phí dịch vụ trong vòng 1 tháng thay vì 3 tháng như trước đó. Đối với những người mua AirPods và các thiết bị khác vẫn sẽ được đảm bảo nhận 6 tháng dùng thử miễn phí như trước đây.

Các điều khoản của Apple Music trên trang web chính thức hiện không đề cập đến thời hạn cụ thể, nhưng vào cuối tháng 1 qua, tiêu đề biểu ngữ “Enjoy 3 months on us” trước đây đã chuyển thành “Start your free trial today”. Người dùng mới nhấp để đăng ký dùng thử hiện được thông báo họ nhận được “1 month free, then $9.99/month”, tức chỉ có 1 tháng dùng miễn phí trước khi chuyển sang phí 9,99 USD mỗi tháng.





Được biết, bên cạnh các ưu đãi như chương trình mở rộng dành cho người mua tai nghe Apple, Apple Music còn cung cấp bản dùng thử miễn phí 3 tháng dịch vụ kể từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 2015.