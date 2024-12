Apple sẽ có lợi thế về giá so với Samsung

Đây có thể là một lợi thế lớn dành cho Apple - công ty vẫn đang cố gắng không tăng giá iPhone của mình trong thời gian gần đây.

Apple vẫn đang giữ nguyên giá cho các mẫu iPhone của mình ẢNH: REUTERS

Hiện tại, giá khởi điểm của Galaxy S24 Ultra tại thị trường Bắc Mỹ đã cao hơn so với iPhone 16 Pro Max. Cụ thể, Galaxy S24 Ultra đã được công bố với giá khởi điểm 1.300 USD, cao hơn so với iPhone 16 Pro Max, vốn có giá 1.200 USD. Điều này thậm chí còn xa hơn khi Galaxy S25 dự kiến ra mắt vào đầu năm sau cũng sẽ bị tăng giá. Theo đó, phiên bản Galaxy S25 Ultra có thể tăng thêm 100 USD, đưa mức giá chênh lệch lên đến 200 USD khi so sánh với iPhone 16 Pro Max.

Samsung sẽ buộc phải tăng giá Galaxy S26

Đáng chú ý, sự tăng giá không dừng lại ở đó. Nguồn tin cho biết vào năm 2026, dòng Galaxy S26 sẽ tiếp tục tăng giá khi ra mắt. Nguyên nhân chính cho sự tăng giá này được cho là bắt nguồn từ chip xử lý cao cấp mới từ Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 2, với mức giá tăng cao hơn đáng kể.

Câu hỏi đặt ra là liệu Samsung có thể tiếp tục theo đuổi nỗ lực cung cấp chip riêng cho các smartphone cao cấp trong tương lai hay không. Điều này rất quan trọng bởi làm chủ được nguồn cung chip sẽ cho phép công ty áp dụng các mức giá tốt hơn cho sản phẩm của mình. Đây chính là một trong những lợi thế của Apple khi công ty cung cấp chip A-series riêng trên iPhone.

Mặc dù vậy, các nguồn tin gần đây cho thấy Samsung dường như đang có ý định từ bỏ chip Exynos trên các sản phẩm cao cấp để chuyển toàn bộ sang Snapdragon 8 Elite. Một phần trong những lý do này bắt nguồn từ việc Samsung Foundry gặp phải một số vấn đề về hiệu suất khiến cho hoạt động kinh doanh chip xử lý trở nên khó khăn hơn. Một số nguồn tin quốc tế thậm chí cho rằng Samsung đang xem xét khả năng sản xuất chip Exynos thông qua TSMC - một trong những nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới.

Trong khi đó, Apple cũng có thể điều chỉnh giá sản phẩm của mình. Nhưng nếu điều này không xảy ra, nhiều người có thể sẽ thấy iPhone trở nên hấp dẫn hơn so với Galaxy. Điều quan trọng là chúng ta cần xem xét tình hình hiện tại khi mà giá dòng iPhone 15 và iPhone 16 vẫn giữ nguyên so với tiền nhiệm của chúng.