Apple sẽ không ra mắt iOS 19 để thay bằng iOS 26?

Báo cáo mới nhất cho biết iOS 26 sẽ được sử dụng thay vì iOS 19. Ngoài iOS 19, các hệ điều hành khác như watchOS, tvOS cũng sẽ có những thay đổi đáng kể về tên gọi và thông số kỹ thuật.

iOS 26 sẽ được Apple giới thiệu tại WWDC 2025? ẢNH: REDMOND PIE

Giải thích lý do cho việc tăng số phiên bản, báo cáo nói rằng mọi thứ không phải do bỏ qua các số như trường hợp của iPhone 9 mà thay vào đó bắt nguồn từ năm hiện tại là 2025. Không rõ lý do tại sao iOS 26 được chọn thay vì iOS 25, có thể đây là phiên bản chiếm phần lớn trong năm 2026.

Không chỉ iOS 19 bị đổi tên

Liên quan đến các hệ điều hành khác, Apple cũng sẽ đổi tên theo cách tương tự, bao gồm: macOS 26 (thay vì macOS 16), iPadOS 26 (thay vì iPad 19), watchOS 26 (thay vì watchOS 12), tvOS 26 (thay vì tvOS 19), visionOS 26 (thay vì visionOS 3).

Bên cạnh việc thay đổi tên gọi, Apple cũng dự kiến sẽ cải tiến hoàn toàn thiết kế của tất cả các nền tảng, lấy cảm hứng từ phong cách trực quan của visionOS. Mục tiêu là tạo ra một giao diện hiện đại và thống nhất hơn cho người dùng.

Về cơ bản, các phiên bản mới dự kiến sẽ không được phát hành cùng với iPhone như thường lệ mà tương ứng với số của năm. Điều này có thể giúp người dùng dễ dàng nhận biết phiên bản và tình trạng cập nhật của thiết bị.