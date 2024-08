Apple sẽ trang bị RAM 12 GB cho thế hệ iPhone 17

Trên Weibo, người dùng Mobile Phone Chip Expert khẳng định các thành viên trong gia đình iPhone 17 sẽ đi kèm với RAM 12 GB, một chi tiết bất ngờ trong bối cảnh nhiều báo cáo trước đó dự báo chỉ iPhone 17 Pro và 17 Pro Max mới có mức RAM lớn này.



RAM 12 GB sẽ giúp trải nghiệm Apple Intelligence trên iPhone 17 thêm hoàn hảo REUTERS

Lý do khiến Apple trang bị RAM 12 GB nhằm đáp ứng yêu cầu đến từ các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) mà công ty sẽ triển khai trên dòng sản phẩm này. Ở thời điểm hiện tại, cấu hình RAM trên các mẫu iPhone 15 là khác nhau giữa các phiên bản tiêu chuẩn và Pro, bao gồm 6 GB trên iPhone 15 và 15 Plus, còn iPhone 15 Pro và 15 Pro Max có RAM 8 GB. Đó là lý do chính khiến bộ tính năng Apple Intelligence chỉ hỗ trợ cho các mẫu iPhone 15 Pro.

Việc tăng RAM lên 12 GB sẽ khiến iPhone 17 thực sự vượt trội so với mức RAM 8 GB trên dòng iPhone 16. Hơn nữa, điều này sẽ cho phép iPhone 17 bắt kịp các đối thủ cạnh tranh trên thị trường, chẳng hạn Galaxy S24 có RAM 12 GB. Trong thực tế, ngay cả những chiếc iPhone có RAM 8 GB cũng mang lại hiệu suất hiệu quả hơn nhiều so với các smartphone Android cao cấp có RAM lớn hơn.

Cùng với đó, Mobile Phone Chip Expert cũng đề cập đến những tin đồn liên quan đến iPhone SE thế hệ thứ 4 khi cho biết sản phẩm sẽ có RAM 8 GB để hỗ trợ Apple Intelligence, mặc dù thiết bị chỉ được ra mắt vào năm sau.

Đây không phải là lần đầu tiên thông tin chi tiết về các tính năng của iPhone 17 xuất hiện sớm ngay cả khi dòng iPhone 16 chưa ra mắt. Các báo cáo trước đây nói rằng Apple đang phát triển iPhone 17 Air hoặc Slim với thiết kế siêu mỏng cùng kỳ vọng thành công như những gì mà dòng iPad Pro với màn hình OLED nhận được trước đây.