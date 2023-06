Apple sẽ tung ra phiên bản giá rẻ của Vision Pro

Theo SlashGear, trong khi Vision Pro thế hệ tiếp theo được cho là nhanh hơn với dãy cảm biến tiên tiến thì mẫu rẻ hơn hứa hẹn sẽ giúp thúc đẩy kính thực tế ảo Apple trở thành xu hướng chủ đạo. Trong bản tin Power On vừa được chuyên gia bình luận thị trường công nghệ Mark Gurman của Bloomberg đăng tải, mẫu giá rẻ của Vision Pro đang trong quá trình thử nghiệm và có thể ra mắt vào năm 2025. Kính có thể lên kệ với tên Vision hoặc Vision One, cùng giá bán rẻ hơn nhiều so với mức 3.500 USD của Vision Pro, điều này sẽ khiến thiết bị loại bỏ nhiều tính năng.



Vision Pro có giá bán không rẻ AFP

Câu hỏi đặt ra là tại sao Apple muốn sản xuất kính Vision giá rẻ hơn? Điều này có thể bắt nguồn từ nguyên nhân Vision Pro không thể trở thành thiết bị tiêu dùng phổ thông với mức giá 3.500 USD, đồng thời nếu Apple thực sự muốn giành chiến thắng trong "cuộc đua điện toán không gian" thì hãng cần phải làm cho phần cứng dễ tiếp cận hơn. Đó là nơi phù hợp với một chiếc kính giá rẻ hơn.

Khi nói đến Vision Pro, thiết bị tràn ngập công nghệ thực tế ảo hỗn hợp (XR) được cho là tiên tiến nhất hiện có, nhưng ba điểm mạnh nhất của nó là màn hình micro-OLED dày đặc điểm ảnh, thiết kế bộ xử lý kép và nhiều cảm biến để trực quan hóa môi trường cũng như điều khiển bằng cử chỉ. Ông Gurman dự đoán Apple có thể loại bỏ thiết kế chip R1 + M2 trên Vision Pro, thay vào đó là silicon dòng M duy nhất trên mẫu Vision giá rẻ hơn, hoặc thậm chí là chip A-series lấy từ iPhone.

Người dùng phải chờ khoảng 2 năm nữa mới có bản Vision giá rẻ AFP

Tiếp theo, Apple có thể giảm phần cứng màn hình. Vision Pro được trang bị hệ thống màn hình micro‑OLED tùy chỉnh với 23 triệu pixel mà Apple tuyên bố có thể mang lại độ phân giải 4K cho mỗi mắt. Apple có thể hạ cấp nó xuống một đơn vị LCD chính thống hơn để có một kiểu máy giá cả phải chăng hơn. Để so sánh, kính Quest Pro cao cấp của Meta cung cấp hai màn hình LCD, với mỗi màn hình có độ phân giải 1.800 x 1.920 pixel cho mỗi mắt.

Cuối cùng, Apple cũng có thể cắt giảm số lượng cảm biến có trên Vision Pro để giảm chi phí, nhưng các tính năng nổi bật như theo dõi cử chỉ và EyeSight vẫn có thể xuất hiện trên mẫu kính rẻ hơn. Không rõ Apple sẽ tính bao nhiêu cho chiếc kính giá rẻ, nhưng công ty có thể bán nó với giá 1.000 USD giống như Quest Pro.