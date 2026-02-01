Apple thắng lớn cho hoạt động sản xuất iPhone tại Ấn Độ

Chính phủ Ấn Độ ngày 1.2 thông báo đang thực hiện sửa đổi luật nhằm giảm bớt gánh nặng thuế cho các doanh nghiệp nước ngoài mang máy móc đến Ấn Độ sản xuất. Đây được xem là động thái nhằm “thúc đẩy sản xuất hàng điện tử cho các đơn vị gia công”.

Theo Reuters, đây là tin vui cho mục tiêu của Công ty Apple (Mỹ) nhằm mở rộng thị trường sản xuất điện thoại tại Ấn Độ. Apple thời gian qua đã tăng thị phần sản xuất điện thoại iPhone tại thị trường Ấn Độ, nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng ngoài Trung Quốc. Thị phần sản xuất iPhone tại Ấn Độ đã tăng lên 25%, so với mức 8% hồi năm 2022, theo Counterpoint Research.

Cửa hàng bán lẻ của Apple tại thành phố Mumbai, Ấn Độ năm 2023 ẢNH: REUTERS

Thế nhưng, bài toán chi phí với Apple tại Ấn Độ lâu nay là nếu hãng công nghệ này chi tiền mua máy móc để bàn giao cho các công ty gia công, thì luật pháp sở tại có thể coi đây là một dạng “liên kết kinh doanh” và áp thuế lên lợi nhuận bán hàng của iPhone. Do đó, các đối tác gia công của Apple, như Foxconn và Tata, phải tự chi hàng tỉ USD để mua sắm thiết bị.

Kế hoạch sửa đổi luật nói trên nằm trong khuôn khổ ngân sách hằng năm giai đoạn 2026 - 2027 của Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman. Đại diện Bộ Tài chính Ấn Độ giải thích rằng: “Nếu bạn mang máy móc của mình đến, và máy đó được một nhà gia công tại Ấn Độ sử dụng để làm ra sản phẩm, thì chúng tôi sẽ miễn thuế sở hữu thiết bị đó trong 5 năm”.

Trước đó, Apple đã tích cực vận động để chính phủ Ấn Độ điều chỉnh thuế. Hãng công nghệ từ Mỹ muốn đảm bảo việc cung cấp máy móc hiện đại cho các đối tác gia công để sản xuất iPhone sẽ không khiến Apple chịu thuế sở hữu thiết bị. Hiện Apple chưa bình luận về thay đổi luật từ chính phủ Ấn Độ.

Những thay đổi về quy định thuế quan được kỳ vọng sẽ thúc đẩy Apple và các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất điện tử, bằng cách gánh vác chi phí ban đầu cho các dàn máy đắt đỏ, giảm áp lực chi phí cho các công ty gia công đặt nhà máy ở Ấn Độ. Sản xuất điện thoại thông minh là trụ cột chính trong chương trình nghị sự phát triển kinh tế của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Những thay đổi trên sẽ có hiệu lực cho đến tài khóa 2030 - 2031, và chỉ áp dụng cho những nhà máy gia công đặt tại “khu vực hải quan ngoại quan” - về mặt kỹ thuật được coi là nằm ngoài biên giới thuế quan của Ấn Độ, theo Reuters.

Nếu sản phẩm được sản xuất từ nhà máy đặt tại khu vực nói trên bán ở thị trường Ấn Độ, chúng vẫn phải chịu thuế nhập khẩu. Do đó, chính sách mới được cho là ưu tiên xuất khẩu.