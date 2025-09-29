Apple tính nước cờ mới với iPhone 17e

Vì vậy, Apple dường như đã rút ra bài học từ những sai lầm trước đó và đang lên kế hoạch cho sự ra mắt của iPhone 17e vào nửa đầu năm 2026. Theo chuyên gia phân tích Mark Gurman, Apple sẽ thực hiện những điều chỉnh cần thiết để không làm lu mờ phiên bản iPhone 17 cơ bản.

iPhone 17e sẽ không mang đến nhiều nâng cấp giá trị để không ảnh hưởng đến iPhone 17? ẢNH: PHONEARENA

iPhone 16e đã thu hút sự chú ý của người tiêu dùng với thiết kế lấy cảm hứng từ iPhone 14, viền mỏng và màn hình OLED Super Retina XDR 6,1 inch. Phần khuyết nhỏ hơn chứa camera trước và các thành phần Face ID, đánh dấu sự chuyển mình từ công nghệ Touch ID trước đây.

Mặc dù có nhiều ưu điểm, iPhone 16e cũng không thiếu những điểm hạn chế, như khung nhôm và mặt lưng kính không có tùy chọn màu sắc, chip A18 với GPU 4 nhân thay vì 5 nhân, và camera đơn thay vì camera kép như trên phiên bản cao cấp. Tuy nhiên, iPhone 16e vẫn đủ sức giúp Apple chiếm lĩnh thị trường smartphone toàn cầu, với 19% thị phần trong quý 1/2025, theo báo cáo từ Counterpoint Intelligence.

So sánh một số thông số iPhone 16e và iPhone 17e ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hướng đến iPhone 17e, Mark Gurman cho rằng Apple có thể sẽ hạn chế hiệu năng của phiên bản này nhằm bảo vệ vị thế của iPhone 17 tiêu chuẩn. Điều này có thể bao gồm việc không trang bị công nghệ màn hình ProMotion với tần số quét 120 Hz mà vẫn giữ nguyên tần số quét 60 Hz. Phiên bản giá rẻ này cũng có thể sử dụng thiết lập camera đơn tương tự như iPhone 16e.

Tuy nhiên, iPhone 17e vẫn có những điểm cộng, như thiết kế tương tự iPhone 16 tiêu chuẩn với màn hình Dynamic Island thay vì phần "tai thỏ" lỗi thời. Apple cũng có thể trang bị cho iPhone 17e chip A19 mới nhất, mặc dù với số lõi thấp hơn. Những yếu tố này sẽ giúp Apple đáp ứng yêu cầu của những người chỉ cần các mẫu iPhone có nhu cầu sử dụng cơ bản thay vì các tính năng mạnh mẽ và đắt tiền hơn của iPhone 17.