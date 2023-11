Apple từ bỏ việc phát triển modem 5G?

Theo bài đăng trên nền tảng Naver của Hàn Quốc, Apple đang trong quá trình tái cơ cấu các khoản đầu tư vào bộ phận phát triển modem 5G cũng như đội ngũ nhân sự tại đây và đang chấm dứt dự án phát triển modem 5G nội bộ.

Báo cáo tương tự từ các nguồn trong chuỗi cung ứng của Nhật Bản cũng được xác nhận bởi nguồn rò rỉ Tech_Reve, người có hồ sơ theo dõi đáng tin cậy về các rò rỉ của Apple trong quá khứ, theo GSMArena.

Theo thông tin từ người rò rỉ yeux1122, Apple đang từ bỏ việc phát triển modem 5G Reuters

Nếu thông tin rò rỉ là sự thật thì Apple đang kết thúc những nỗ lực phát triển và đầu tư vào dự án bị bao quanh bởi nhiều khó khăn và trở ngại nhằm phát triển modem 5G nội bộ, dự kiến sẽ có trên iPhone SE 4 sắp ra mắt. Điều này chấm dứt khả năng chúng ta sẽ thấy modem 5G do Apple sản xuất trên iPhone.

Tuần trước, phóng viên Mark Gurman của Bloomberg đề cập rằng Apple có thể sẽ bỏ lỡ thời hạn năm 2025 để thay thế chip Qualcomm bằng modem 5G nội bộ vì dự án lại bị trì hoãn, theo Macworld.



Hồi tháng 9, Apple đã gia hạn hợp đồng modem 5G với Qualcomm cho đến năm 2026. Tất cả các thiết bị của Apple cho đến nay đều sử dụng modem do Qualcomm sản xuất. Công ty dự kiến sẽ chuyển sang modem 5G do chính họ phát triển vào năm 2026. Apple cũng gặp phải vấn đề pháp lý liên quan đến các bằng sáng chế modem do Qualcomm nắm giữ sẽ hết hạn vào năm 2030.

Năm 2019, Apple chi 1 tỉ USD để mua toàn bộ hoạt động kinh doanh modem của Intel. Thương vụ này đã mang lại cho Apple toàn bộ hoạt động nghiên cứu, công nghệ của Intel và hơn 2.000 nhân viên.