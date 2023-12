Apple tung quảng cáo khoe điểm nhấn trên iPhone 15 Plus

Trong video quảng cáo iPhone 15 Plus đăng tải hôm 25.12, Apple đã sử dụng bản nhạc Way To Long do rapper người Mỹ Doe Boy phát hành vào tháng 12 làm nhạc nền cùng đoạn độc thoại "ổ cắm" trên tường. Theo mô tả trong video, "ổ cắm" đã mong chờ chiếc iPhone về nhà và nhớ việc làm hằng đêm bên chiếc iPhone.



Hình ảnh được cắt ra trong video quảng cáo mà Apple vừa đăng tải YOUTUBE

Nhưng giờ đây, iPhone 15 Plus luôn bên chủ nhân, cho phép họ vừa nói vừa cười mà không phải thở dài do hết năng lượng bởi mọi chuyện giờ đã khác xưa. Cuốn phim ngắn "Loooooong Battery Life" được đưa ra, dùng câu chuyện tình yêu thấm thía như vậy để nêu bật ưu điểm lớn nhất của iPhone 15 Plus, đó là thời lượng pin siêu dài giúp loại bỏ việc tìm ổ cắm để sạc mọi lúc.

Được biết, ngoài nút Tác vụ nổi bật trên iPhone 15 Pro, dòng iPhone 15 mới được Apple ra mắt trong năm nay cũng được đánh giá cao về thời lượng pin, trong đó một cái tên rất đáng chú ý là iPhone 15 Plus.

Với iPhone 15, sản phẩm trang bị pin dung lượng 3.349 mAh cho thời lượng phát video lên tới 20 giờ, 16 giờ phát trực tuyến và 80 giờ phát âm thanh. Trong khi đó, iPhone 15 Plus có dung lượng pin 4.383 mAh và cung cấp thời lượng phát video lên đến 26 giờ, 20 giờ phát trực tuyến và 100 giờ phát lại âm thanh. Đó thực sự là nét nổi bật trên thiết bị.