Apple Watch Ultra mới sẽ dùng linh kiện in 3D

Báo cáo trước đó cho biết Apple Watch Ultra thế hệ thứ hai sẽ ra mắt vào cuối năm nay và quy trình sản xuất được cho là có cách tiếp cận khác. Apple sẽ chuyển sang in 3D cho một số bộ phận cơ khí có trong thiết bị đeo của "táo khuyết" và sẽ có một số lợi ích.

Viết trên blog của mình, nhà phân tích Ming-Chi Kuo của TF International Securities dự đoán Apple Watch Ultra mới sẽ in 3D cho một số bộ phận cơ khí bằng titan. Kuo nói các bộ phận in 3D hiện tại vẫn phải trải qua một số quy trình phụ trợ, nhưng cuối cùng việc này có hai lợi ích đáng giá là cải thiện thời gian sản xuất và giảm chi phí.

Phiên bản thứ hai của Watch Ultra có thể dùng các linh kiện được in 3D. CHỤP MÀN HÌNH

Kuo cũng cho biết IPG Photonics là nhà cung cấp độc quyền các bộ phận laser cho các bộ phận cơ khí in 3D, trong khi nhà cung cấp máy in là Farsoon và BLT. Nếu được sắp xếp hợp lý và theo đúng kế hoạch, Apple có thể áp dụng nhiều bộ phận in 3D hơn trong các sản phẩm khác, giúp giảm thời gian sản xuất và chi phí để sản xuất ở quy mô lớn.

Các nhà cung cấp của Apple cũng sẽ được hưởng lợi và có thể có nhiều công ty được thêm vào danh sách để giúp gã khổng lồ công nghệ có được giá tốt hơn.

Dù được in 3D, nhôm và titan được coi là nguyên liệu bền hơn so với nhựa. Dù vậy quy trình cũng có thể sử dụng nhiều vật liệu khác nhau và Apple có thể đã nghĩ đến điều này. Apple Watch Ultra được dự kiến công bố chính thức vào cuối năm nay.