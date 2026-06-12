Aquaman Vietnam 2026 kết hợp nghỉ dưỡng và thể thao tại Hoiana Resort & Golf

Hoiana Resort & Golf là địa điểm tổ chức Aquaman Vietnam 2026

Hoiana Aquaman 2026 kết hợp bơi biển và chạy bộ dọc biển Đà Nẵng, được tổ chức ngay trong khu phức hợp nghỉ dưỡng, giúp VĐV rút ngắn thời gian di chuyển, có thêm thời gian nghỉ ngơi trước ngày thi đấu cũng như thuận tiện phục hồi sau khi hoàn thành đường đua.

Các nội dung thi đấu gồm Aquaman cá nhân (bơi 2 km, chạy 21 km), Aquaman tiếp sức, Half Aqua (1 km bơi, 10 km chạy), Sprint Aqua (500 m bơi, 5 km chạy) đến Aqua Kid dành cho trẻ em (200 m bơi, 1 km chạy).

Các vận động viên nhí tham gia Aqua Kid

Điểm nhấn mùa giải này là chương trình ưu đãi lưu trú dành riêng cho VĐV đăng ký bib cá nhân có thể đặt phòng tại Hoiana Resort & Golf với mức giá ưu đãi, giúp tối ưu chi phí lưu trú.

Với các VĐV đi cùng gia đình hoặc nhóm bạn, chính sách này góp phần mang đến một hành trình race-cation thuận tiện và trọn vẹn hơn tại điểm đến.

Resort & Golf hè này, bên cạnh chuỗi sự kiện giải trí đa dạng khác như show thời trang "Đẩy Đưa", đêm nhạc D'Hoi Summer Fest 2026 ngày 26.6.

Các hoạt động này làm tăng sức hấp dẫn cho điểm đến, mở rộng không gian trải nghiệm cho du khách, đồng thời chung tay cùng Đà Nẵng hướng đến mục tiêu phát triển thành phố sự kiện, lễ hội mang tầm khu vực.

Để tìm hiểu thêm về ưu đãi, vui lòng truy cập tại đây (https://aquaman.vnexpress.net/hoiana-2026/dang-ky)



