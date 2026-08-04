Arcadia at Lavila: Hé lộ loạt ưu đãi đặc quyền dành cho khách hàng tiên phong

Phối cảnh Arcadia at Lavila: Phân khu căn hộ cao tầng đầu tiên của khu đô thị Lavila Township quy mô 60 ha tại Nam Sài Gòn

Sáng 2.8.2026, sự kiện ra mắt đặc biệt Exclusive Preview - Chạm tinh hoa, Sống rực rỡ của Arcadia at Lavila đã diễn ra tại nhà mẫu dự án (18A Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, TP.HCM), đánh dấu cột mốc chính thức giới thiệu những chính sách ưu đãi dự kiến dành cho khách hàng tiên phong.

Phối cảnh Arcadia at Lavila: Không gian mặt nước và cảnh quan xanh mát ngay tại nội khu

Lấy cảm hứng từ nghệ thuật sống Pháp, không gian sự kiện được thiết kế với nhiều khu trải nghiệm như Arcadia Café, khu ẩm thực, triển lãm dự án và các hoạt động nghệ thuật, mang đến cơ hội để khách mời tham quan Nhà mẫu, tìm hiểu dự án cũng như cập nhật những chính sách ưu đãi được công bố trong giai đoạn đầu.

Ba đặc quyền dành riêng cho khách hàng tiên phong

Tại sự kiện, Arcadia at Lavila đã công bố chính sách ưu đãi dự kiến với nhiều giải pháp tài chính linh hoạt.

Theo đó, tại sự kiện, chủ đầu tư giới thiệu các thông tin tham khảo về phương án tài chính linh hoạt dành cho khách hàng quan tâm trong giai đoạn đầu, với nhiều lựa chọn hỗ trợ nhằm giúp việc tiếp cận dự án trở nên thuận tiện hơn.

Bên cạnh đó là các gợi ý về chính sách đồng hành trong quá trình sở hữu và vận hành căn hộ, bao gồm các hỗ trợ về tài chính trong thời gian đầu, phương án thanh toán linh hoạt theo tiến độ, cùng một số ưu đãi dành cho khách hàng đăng ký quan tâm sớm. Những thông tin này được giới thiệu nhằm giúp khách hàng có thêm cơ sở tham khảo trước khi dự án chính thức triển khai các giai đoạn tiếp theo.

Phối cảnh Arcadia at Lavila: Không gian xanh và tiện ích ngoài trời

Đại diện liên doanh chủ đầu tư Groupe PierreVal (Pháp) và Kiến Á Group (Việt Nam) cho biết, các chính sách này được thiết kế nhằm tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận sản phẩm với chi phí ban đầu hợp lý ngay từ giai đoạn đầu triển khai. Theo lộ trình phát triển, mặt bằng giá sẽ được điều chỉnh theo tiến độ xây dựng trong các giai đoạn tiếp theo.

Sức hút đến từ chất lượng sống và giá trị bền vững

Bên cạnh chính sách tài chính, Arcadia at Lavila thu hút sự quan tâm nhờ định hướng phát triển một môi trường sống mang tinh thần La Belle Vie - nơi kiến trúc Pháp đương đại, cảnh quan xanh và hệ tiện ích được quy hoạch đồng bộ trong Lavila Township 60 ha.

Dự án là kết quả hợp tác giữa Groupe PierreVal - một trong Top 20 nhà phát triển bất động sản tại Pháp (theo bảng xếp hạng Le Moniteur) và Kiến Á Group, doanh nghiệp với hơn 30 năm kinh nghiệm phát triển các khu đô thị tại Việt Nam.

Arcadia at Lavila - nơi kiến trúc Pháp đương đại hòa cùng mảng xanh

Thêm một đặc quyền cho cuộc sống an cư bền vững

Một trong những chính sách được nhiều khách hàng quan tâm tại sự kiện là miễn phí quản lý trong 12 tháng đầu sau khi nhận nhà.

Không chỉ giúp giảm chi phí vận hành trong năm đầu tiên, chính sách này còn góp phần mang đến trải nghiệm sống trọn vẹn hơn trong một cộng đồng đã hiện hữu với hệ tiện ích ALL-IN-ONE của Lavila Township - từ công viên, hồ cảnh quan đến các không gian thương mại và dịch vụ ngay trong nội khu.

Hồ bơi tại Arcadia at Lavila - một trong những tiện ích ALL-IN-ONE của Arcadia at Lavila

Nhà mẫu tiếp tục mở cửa đón khách

Sau sự kiện, nhà mẫu Arcadia at Lavila sẽ tiếp tục mở cửa để đón khách tham quan và tư vấn trực tiếp.

Dự án dự kiến bàn giao vào Quý II/2029, với lộ trình thanh toán sẽ được xây dựng theo hướng linh hoạt, phù hợp cho cả nhu cầu an cư và đầu tư dài hạn.

Về Groupe PierreVal:

Thành lập năm 1993, Groupe Pierreval là một trong Top 20 nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại Pháp. Hiện diện tại Việt Nam từ năm 2022, Pierreval theo đuổi triết lý "Creating Tomorrow with Purpose" – kiến tạo tương lai với mục đích rõ ràng, kết hợp tư duy quy hoạch châu Âu, chuẩn mực phát triển dài hạn và cam kết bền vững nhằm kiến tạo những cộng đồng sống chất lượng tại Việt Nam.

Về Kiến Á Group:

Thành lập năm 1994, KIẾN Á GROUP là tập đoàn đa ngành với trọng tâm bất động sản, giáo dục và xây dựng – dịch vụ, theo đuổi triết lý phát triển bền vững lấy con người làm trung tâm. Với năng lực phát triển toàn diện, Kiến Á Group kiến tạo những dự án và cộng đồng sống bền vững cho nhiều thế hệ.

Thông tin dự án Arcadia at Lavila