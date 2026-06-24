Arcadia at Lavila: Phong cách 'La Belle Vie' tại Nam Sài Gòn

Arcadia at Lavila định hình một phong cách sống mới tại Nam Sài Gòn thông qua khung giá trị '6A+'

Trong giai đoạn thị trường bất động sản Việt Nam ngày càng cạnh tranh, sự khác biệt của một dự án không còn chỉ nằm ở vị trí hay tiện ích, mà ở khung giá trị sống. Tại Arcadia at Lavila, khung giá trị này được hệ thống hóa thành '6A+': Cấu trúc định hình phong cách sống 'La Belle Vie'.

Khung '6A+': khung giá trị bài bản

'6A+' là khung giá trị gồm sáu trụ cột cùng bắt đầu bằng chữ A, hệ thống hóa toàn bộ trải nghiệm sống tại dự án. Sáu chữ A đại diện cho sáu trụ cột: Advantages (kết nối thuận tiện), Authenticity (dấu ấn tinh hoa Pháp), Artistry (chuẩn mực kiến trúc), Ambience (cộng đồng gắn kết), Abundance (sống cân bằng với hệ tiện ích đẳng cấp) và Accessible Premium (chuẩn sống cao cấp trong tầm với).

Cấu trúc này phản ánh tư duy quy hoạch dài hạn của liên doanh phát triển 0 Groupe PierreVal (Pháp) và Kiến Á Group (Việt Nam). Mỗi chữ A không tồn tại độc lập mà gắn kết với năm chữ còn lại, tạo nên một hệ sinh thái sống cân bằng giữa thẩm mỹ kiến trúc, chất lượng không gian và giá trị cộng đồng.

Sáu trụ cột '6A+' định hình cấu trúc giá trị sống của Arcadia at Lavila

Phong cách 'La Belle Vie' - Cuộc sống rực rỡ

Nếu '6A+' là khung cấu trúc, thì 'La Belle Vie' là tinh thần xuyên suốt. Cụm từ tiếng Pháp này nghĩa là 'cuộc sống rực rỡ' - không phải sự hào nhoáng phô trương, mà là sự rực rỡ trong từng khoảnh khắc đời thường: Buổi sáng cà phê tại không gian thương mại, ánh sáng len qua khung cửa, tiếng cười trẻ thơ trong khu sinh hoạt cộng đồng.

Tinh thần 'La Belle Vie' phản ánh cách tiếp cận đặc trưng của các nhà phát triển bất động sản Pháp - nơi 'chất sống' được đặt cao hơn 'sự phô trương'. Đây cũng là sự khác biệt rõ rệt của Arcadia at Lavila so với các dự án căn hộ cao cấp khác tại Nam Sài Gòn.

Phong cách 'La Belle Vie' - Sự rực rỡ trong nhịp sống đời thường của cư dân Arcadia at Lavila

Phân khu cao tầng đầu tiên trong khu đô thị đã vận hành

Arcadia at Lavila là phân khu cao tầng đầu tiên thuộc Lavila Township - khu đô thị quy mô 60 ha tại Nam Sài Gòn do Kiến Á Group phát triển. Sau nhiều giai đoạn phát triển các phân khu thấp tầng, township đã hình thành cộng đồng cư dân hiện hữu và hệ tiện ích đã vận hành - nền tảng quan trọng cho phân khu cao tầng đầu tiên.

Việc cư dân chuyển vào tiếp cận ngay với hệ tiện ích Lavila Township - thay vì chờ đợi nhiều năm như các dự án mới khởi đầu - là điểm khác biệt độc đáo của Arcadia at Lavila trong thị trường miền Nam.

Arcadia at Lavila - phân khu cao tầng đầu tiên trong Lavila Township 60 ha đã vận hành

Lavila Township - hệ sinh thái sống đã hiện hữu, nền tảng cho phân khu cao tầng Arcadia at Lavila

Về Groupe PierreVal:

Thành lập năm 1993, Groupe PierreVal là một trong Top 20 nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại Pháp. Hiện diện tại Việt Nam từ năm 2022, PierreVal theo đuổi triết lý "Creating Tomorrow with Purpose" - kiến tạo tương lai với mục đích rõ ràng, kết hợp tư duy quy hoạch châu Âu, chuẩn mực phát triển dài hạn và cam kết bền vững nhằm kiến tạo những cộng đồng sống chất lượng tại Việt Nam.

Về Kiến Á Group:

Thành lập năm 1994, Kiến Á Group là Tập đoàn đa ngành với trọng tâm bất động sản, giáo dục và xây dựng - dịch vụ, theo đuổi triết lý phát triển bền vững lấy con người làm trung tâm. Với năng lực phát triển toàn diện, Kiến Á Group kiến tạo những dự án và cộng đồng sống bền vững cho nhiều thế hệ.

Thông tin dự án Arcadia at Lavila

Tọa lạc giữa không gian xanh của Lavila Township 60 ha và đón đầu nhịp sống năng động của Nam Sài Gòn, Arcadia at Lavila kiến tạo triết lý sống 6A+ với sáu giá trị cốt lõi làm nền tảng cho một chuẩn sống toàn diện. Tại đây, mỗi ngày là hành trình nuôi dưỡng cảm xúc, khơi nguồn cảm hứng phát triển và tận hưởng những trải nghiệm sống ý nghĩa, cùng định hình phong cách sống "La Belle Vie" - cuộc sống rực rỡ được cảm nhận trọn vẹn trong từng khoảnh khắc.

Vị trí: Lavila Township - Nguyễn Hữu Thọ, Nam Sài Gòn

Nhà phát triển: Liên doanh Groupe PierreVal (Pháp) và Kiến Á Group (Việt Nam)

Thành phần: 2 Tháp, hơn 900 sản phẩm bao gồm căn hộ, shophouse, officetel và khối đế thương mại.

Email: info@arcadia.com.vn

Hotline: 0899 100 800

Website: arcadia.com.vn