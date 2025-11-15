Orange, Thể Thiên là hai sao Việt được mời đến sự kiện này. Cả hai tranh thủ quay một clip ngắn 6 giây "đu" trend "Em chào sếp" cùng Cynthia Erivo và Ariana Grande. Có thể thấy hai ngôi sao đến từ Hollywood lộ rõ vẻ thích thú, Ariana Grande cười rạng rỡ sau khi 'đu trend'.

Ê-kip của Wicked: For Good gồm đạo diễn của phim - Jon M. Chu (từ trái sang), Dương Tử Quỳnh, Ariana Grande, Cynthia Erivo và Jeff Goldblum, tham gia sự kiện Handprint Ảnh: BTC

Ariana Grande và Cynthia Erivo "đu" trend Việt Nam

Được biết, những âm thanh và câu thoại Em chào sếp có nguồn gốc từ nhóm hài Duy Best nổi tiếng trên TikTok. Chỉ với clip 6 giây đu trend Việt, Ariana Grande đã khiến mạng xã hội bùng nổ. Sự thân thiện và khả năng hòa nhập văn hóa địa phương của ngôi sao quốc tế này đã "hạ gục" trái tim người hâm mộ, chứng minh sức hút toàn cầu bằng khoảnh khắc gần gũi, cực kỳ đáng yêu.

Ca sĩ Orange còn mang theo chiếc nón lá để tặng Ariana Grande tại khu vực giao lưu. Nữ ca sĩ vui vẻ nhận quà và tặng Orange chữ ký, khoảnh khắc giao lưu ngắn nhưng đầy thân thiện này nhanh chóng khiến khán giả Việt phấn khích.

Đây cũng là dịp hiếm hoi Orange và Thể Thiên tương tác trực tiếp với các ngôi sao quốc tế. Cả hai thể hiện sự tự tin, duyên dáng và năng lượng tích cực, để lại ấn tượng tốt với truyền thông nước ngoài.

Ariana Grande làm điều bất ngờ cho khán giả Việt

Ariana Grande-Butera (sinh năm 1993) không chỉ là biểu tượng thời trang mà còn là một trong những giọng ca quyền lực và có ảnh hưởng nhất của thế hệ mình. Cô nổi tiếng với quãng giọng bốn quãng tám ấn tượng và khả năng kết hợp đa dạng các thể loại âm nhạc, từ R&B, Pop đến Trap. Giọng ca Side to Side cũng là nghệ sĩ duy nhất trong lịch sử Billboard có đĩa đơn chủ đạo từ sáu album phòng thu đầu tiên oanh tạc Top 10 ngay khi ra mắt. Thành tích vô tiền khoáng hậu này củng cố danh hiệu một trong những nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất mọi thời đại của cô.

Wicked: For Good là phần tiếp theo của “siêu bom tấn” điện ảnh Wicked, dựa trên vở nhạc kịch Broadway có doanh thu cao thứ hai mọi thời đại, phỏng theo tiểu thuyết Wicked (2000). Phần 1 càn quét phòng vé toàn cầu năm 2024, nhận về 10 đề cử giải Oscar và giành chiến thắng ở 2 hạng mục Thiết kế sản xuất và Thiết kế trang phục xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, ngày 7.11, Ariana Grande và Cynthia đón tin vui khi bản song ca kinh điển Defying Gravity trong phần 1 đã chính thức nhận được đề cử Giải Grammy 2026 cho hạng mục Trình diễn song ca/nhóm nhạc Pop xuất sắc nhất (Best Pop Duo/Group Performance). Wicked: For Good dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam là 21.11.