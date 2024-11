Arnold Schwarzenegger, Scarlett Johansson kêu gọi ủng hộ bà Kamala Harris làm tổng thống

Scarlett Johansson kêu gọi các đồng nghiệp trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) là Robert Downey Jr., Don Cheadle, Chris Evans, Danai Gurira, Mark Ruffalo và Paul Bettany khuyến khích những người hâm mộ họ bỏ phiếu cho bà Kamala Harris qua một video mới được đăng trên trang Instagram của Downey Jr. hôm 31.10.

Danai Gurira phát biểu trong cuộc gọi video: "Scarlett, chúng ta rất vui khi được đoàn kết và cùng nhau bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này".

Scarlett Johansson đang kêu gọi đồng nghiệp khuyến khích người hâm mộ bỏ phiếu cho bà Kamala Harris ẢNH: SCREEN RANT

Trong video, nhóm diễn viên bắt đầu đưa ra những câu nói theo chủ đề siêu anh hùng cho chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Kamala Harris.

Sau một số ý tưởng thông minh, bao gồm Kamala Forever – một vở kịch dựa trên loạt phim bom tấn Black Panther của Marvel – các ngôi sao đã đưa ra quyết định: "Ủng hộ Kamala Harris, ủng hộ nền dân chủ".

Nhóm diễn viên này đã xuất hiện cùng nhau trong một số loạt phim MCU, đỉnh cao là bom tấn Avengers: Endgame (2019), thu về khoảng 644 triệu USD tại phòng vé toàn cầu trong tuần đầu công chiếu và tiếp tục đạt tổng cộng 2,8 tỉ USD trên toàn thế giới.

Việc tập hợp dàn diễn viên của Avengers diễn ra trong lúc cuộc đua giữa bà Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump nóng lên khi chỉ còn 4 ngày nữa là đến thời điểm bầu cử. Họ là những người nổi tiếng mới nhất ủng hộ liên danh Harris-Walz.

"Kẻ hủy diệt" Arnold Schwarzenegger bỏ phiếu cho Phó tổng thống Kamala Harris

Trong khi đó, "Kẻ hủy diệt" Arnold Schwarzenegger, đảng viên đảng Cộng hòa, cựu thống đốc bang California, cho biết hôm 30.10 rằng ông sẽ bỏ phiếu cho Phó tổng thống Kamala Harris và Thống đốc Tim Walz.

"Với một người như tôi, người sẵn lòng nói chuyện với mọi người trên toàn cầu, việc gọi nước Mỹ là thùng rác của thế giới là hành động thiếu lòng yêu nước, khiến tôi tức giận. Và tôi sẽ luôn là người Mỹ trước khi trở thành đảng viên Cộng hòa. Đó là lý do tại sao, tuần này, tôi bỏ phiếu cho Kamala Harris và Tim Walz," Schwarzenegger cho biết trong một bài đăng trên X.

"Kẻ hủy diệt" Arnold Schwarzenegger ủng hộ bà Kamala Harris ẢNH: CNN

Nam diễn viên nổi tiếng chỉ trích ông Donald Trump và cho rằng nhiệm kỳ thứ 2 của cựu tổng thống sẽ khiến mọi người "ngày càng tức giận hơn, chia rẽ hơn và thù hận hơn".

Schwarzenegger cho biết: "Ông Trump sẽ gây chia rẽ, sẽ lăng mạ hơn so với trước đây. Chúng ta, những người dân, chẳng nhận được gì ngoài sự tức giận".

Tuần trước, ông Trump đã nói rằng nước Mỹ "giống như một thùng rác đối với thế giới" khi ông chỉ trích tình trạng nhập cư bất hợp pháp tại một cuộc vận động tranh cử ở Arizona.

Sau khi cựu tổng thống nổi lên là ứng cử viên sáng giá nhất cho đề cử của đảng Cộng hòa vào năm ngoái, Schwarzenegger đã trò chuyện với nữ nhà báo Dana Bash của CNN và dự đoán Trump sẽ thua cuộc bầu cử năm 2024 vì đảng Cộng hòa đã tự đào hố chôn mình khi ông Trump trở thành lãnh đạo đảng.

"Thật buồn khi thấy điều đó. Họ không thể đưa ra một tài năng mới, một khuôn mặt mới, một người thông minh, sáng suốt, hiểu biết có thể lãnh đạo đất nước này theo cách của đảng Cộng hòa", Schwarzenegger nói với Bash.

Mối bất hòa giữa hai người bắt đầu từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, sau khi Schwarzenegger tiếp quản chương trình được đánh giá cao - The Celebrity Apprentice vào năm 2015. Ông Trump đã chế giễu chương trình The New Celebrity Apprentice do Schwarzenegger dẫn dắt vì lượng người xem thấp vào năm 2017 và Schwarzenegger đã rời khỏi chương trình trong năm đó.

Trong bài đăng hôm 30.10, Schwarzenegger viết: "Tôi muốn đất nước tiến lên phía trước và mặc dù tôi có nhiều bất đồng với họ nhưng tôi nghĩ cách duy nhất để làm được điều đó là làm việc với Kamala Harris và Tim Walz".