ArtTech Fusion 2025: dấu ấn toàn cầu từ sự giao thoa nghệ thuật và công nghệ

Sinh viên UEH chụp ảnh lưu niệm cùng các giáo sư ngành công nghệ nghệ thuật thế giới

Với chủ đề "Co-creation for a Wondrous Future - Đồng sáng tạo tương lai diệu kỳ và bền vững", ATF25 do UEH đăng cai tổ chức quy tụ hơn 30 diễn giả quốc tế và gần 20 trường đại học, tổ chức sáng tạo toàn cầu. Những tên tuổi nổi bật có thể kể đến: Học viện Nghệ thuật California (Mỹ), ĐH Thanh Hoa (Trung Quốc), ĐH London South Bank (Anh), ĐH Chulalongkorn (Thái Lan), ĐH Pécs (Hungary), ĐH Saint Joseph (Ma Cao), Viện Thiết kế và Công nghệ Pantheon (Ý)…

Chương trình mang đến 34 hoạt động, gồm các tham luận, tọa đàm, workshop, triển lãm và biểu diễn nghệ thuật. Trong đó, 13 triển lãm giới thiệu đa dạng loại hình công nghệ nghệ thuật đương đại, gồm thiết kế tương tác, nghệ thuật thị giác số, trình chiếu hologram, robot nghệ thuật, mapping 3D, mô phỏng chất lỏng, và trải nghiệm AR/VR.

Điểm nhấn ấn tượng khác là chương trình nghệ thuật quốc tế "The Harmony of Heritage - Bản hòa ca Di sản". Sự kết hợp giữa âm nhạc dân tộc Việt Nam, nhạc cụ truyền thống Ấn Độ, giao hưởng cổ điển và trình diễn đa phương tiện từ Ý tạo nên không khí thăng hoa, đưa khán giả vào hành trình nghệ thuật xuyên thời gian từ quá khứ đến tương lai.