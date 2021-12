AS Mobile và bạn gái xuất hiện nghi vấn tan vỡ sau 4 năm hẹn hò bí mật

Trong cộng đồng Free Fire, AS Mobile là một cái tên rất đỗi quen thuộc với các game thủ Việt. Anh được cộng đồng tôn trọng và biết đến qua những vai trò, danh hiệu như "tổng tài, doanh nhân, chủ tịch, streamer,...".

Mới đây, nam streamer này đột nhiên đăng status với tông màu tối làm nhiều fan hoang mang lo lắng: "4 năm… Cảm ơn em vì tất cả!". Ngay sau đó, "chủ tịch eSport" để chế độ hẹn hò cùng dòng chia sẻ: “Dù thế nào... Mong Lười con thương AS sẽ thương cả cô ấy”.

Hiện mối quan hệ tình cảm của AS Mobile đang trở thành điểm nóng được giới eSport đặc biệt quan tâm. Dưới bình luận, nhiều khán giả đoán già đoán non về tình mới, tình cũ, chia sẻ đồng cảm với trạng thái của AS Mobile.





AS Mobile là gamer/streamer nổi tiếng trên mạng xã hội nhưng anh hoàn toàn giữ kín chuyện đời tư, đặc biệt mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiều lần để lộ hint nhưng nam streamer vẫn tập trung xây dựng hình ảnh, sự nghiệp riêng và không chia sẻ quá nhiều về thông tin của bạn gái.

AS Mobile là nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất nhì của tựa game Free Fire Việt Nam. Anh chàng điển trai này đồng thời cũng là chủ nhân kênh Youtube với hơn 4 triệu subcribers. Nhờ tài năng chơi game điêu luyện cộng với nét duyên dáng vốn có trong lời ăn tiếng nói, AS Mobile đã chinh phục được hàng triệu bạn trẻ trở thanh fan của mình. Chưa hết, anh chàng còn là người sáng lập ra team HEAVY, một nhóm game thủ tài năng đang được yêu mến.