Lựa chọn và yêu cầu chiến lược của ASEAN

Phát biểu tại hội nghị, nhấn mạnh "bao trùm và bền vững" là lựa chọn và yêu cầu chiến lược của ASEAN trong một thế giới nhiều biến động và bất định, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ASEAN phát huy mạnh mẽ 3 cội nguồn sức mạnh chiến lược để hiện thực hóa mục tiêu này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ một số quan điểm và đề xuất nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác trong khu vực tại Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 20 Ảnh: Nhật Bắc

Thứ nhất, ASEAN cần củng cố sức mạnh đoàn kết và thống nhất, qua đó nâng cao sức mạnh tổng hợp và triển khai đồng bộ, hiệu quả các chiến lược, kế hoạch hành động của hiệp hội.

Thứ hai, ASEAN cần phát huy sức sống năng động, tự chủ, tự cường, củng cố liên kết nội khối trên cơ sở triển khai chủ động, khẩn trương các kế hoạch hợp tác kết hợp với thường xuyên rà soát, điều chỉnh để bảo đảm các cơ chế vận hành thông suốt.

Thứ ba, ASEAN cần nỗ lực kiến tạo sức bật đổi mới và sáng tạo, thông qua việc khẩn trương hoàn tất các khuôn khổ hợp tác mới như Hiệp định khung kinh tế số ASEAN và Kế hoạch tổng thể số ASEAN, đẩy mạnh hợp tác về phát triển hạ tầng dữ liệu và quản trị dữ liệu xuyên biên giới...

Trong ngày 27.10, Thủ tướng Phạm Minh Chính còn tham dự các hội nghị: Hội nghị cấp cao ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 26; Hội nghị cấp cao ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc (ASEAN+3); Hội nghị cấp cao Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) lần thứ 5; Hội nghị cấp cao ASEAN - LHQ lần thứ 15.

Trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, khó lường, Thủ tướng đề nghị ASEAN không ngừng nỗ lực góp phần duy trì môi trường hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển, coi đây là ưu tiên hàng đầu.

Theo đó, ASEAN cần nỗ lực hơn nữa để giữ vững đoàn kết, thống nhất và kiên trì lập trường nguyên tắc, nhất quán trong vấn đề Biển Đông, đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982; thúc đẩy các bên liên quan sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh ASEAN cần tiếp tục đề cao văn hóa đối thoại và hợp tác, giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở các nguyên tắc của Hiến chương ASEAN, Hiệp ước Thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) và luật pháp quốc tế.

EAS cần đi đầu trong bảo vệ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế

Chiều 27.10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN và các đối tác gồm Trung Quốc, Mỹ, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand tham dự Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 20.

Tại hội nghị, lãnh đạo các nước EAS đánh giá cao vai trò quan trọng và tiềm năng hợp tác to lớn của EAS, với 18 thành viên, đại diện hơn một nửa dân số và khoảng 60% GDP toàn cầu. Năm 2024, kim ngạch thương mại hàng hóa giữa ASEAN và các đối tác EAS đạt khoảng 1,9 nghìn tỉ USD, dòng vốn FDI đạt gần 93 tỉ USD, phản ánh triển vọng hợp tác sâu rộng trong khu vực.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị EAS cần đi đầu trong bảo vệ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy trật tự khu vực mở, bao trùm, minh bạch, dựa trên luật lệ, với ASEAN giữ vai trò trung tâm; đồng thời EAS cần tiên phong trong hợp tác thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chia sẻ một số quan điểm và đề xuất nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác trong khu vực, trong đó có duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông, VN ủng hộ và sẵn sàng đóng góp vào tiến trình hòa bình, ổn định bền vững trên bán đảo Triều Tiên; kêu gọi các bên liên quan ở Myanmar chấm dứt bạo lực, tiến hành đối thoại toàn diện...

Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố Kuala Lumpur kỷ niệm 20 năm EAS và Tuyên bố EAS về Thúc đẩy địa phương hóa trong hành động dự báo ứng phó thiên tai.