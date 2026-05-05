ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu của Việt Nam

Tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực

Nhận lời mời của Tổng thống Philippines, Chủ tịch ASEAN 2026 Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines, từ ngày 7 - 8.5.

Thủ tướng Lê Minh Hưng ẢNH: TUẤN MINH

Trả lời báo chí, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết, chuyến công tác lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên, đồng thời cũng là lần đầu tiên Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN trên cương vị mới.

Sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam.

"Đây cũng là thông điệp rõ ràng về cam kết của Việt Nam đối với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, với tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm và đóng góp thực chất, hiệu quả vào công việc chung của hiệp hội", ông Đặng Hoàng Giang khẳng định.

Mục tiêu xuyên suốt của chuyến công tác là cùng các nước ASEAN củng cố môi trường hòa bình, ổn định; giữ vững đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN; nâng cao năng lực ứng phó trước các thách thức đang nổi lên; qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển bền vững của khu vực và từng quốc gia thành viên, đồng thời thúc đẩy quan hệ song phương giữa Việt Nam với các nước ASEAN. Trên tinh thần đó, Việt Nam sẽ tập trung vào một số ưu tiên lớn sau:

Thứ nhất, phối hợp với các nước ASEAN thúc đẩy triển khai các ưu tiên của Năm Chủ tịch ASEAN 2026 và Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, hướng tới xây dựng một Cộng đồng ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm.

Thứ hai, cùng ASEAN thúc đẩy duy trì môi trường hòa bình, an ninh và ổn định; đề cao thượng tôn luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương; tăng cường liên kết nội khối, đồng thời mở rộng và làm sâu sắc quan hệ với các đối tác, qua đó củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

Thứ ba, tham gia tích cực vào các nội dung ưu tiên của hội nghị, đặc biệt là các vấn đề cấp bách liên quan đến an ninh năng lượng, an ninh lương thực và hỗ trợ công dân. Việt Nam đã chủ động nghiên cứu, chuẩn bị các đề xuất, sáng kiến cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao năng lực ứng phó chung của ASEAN trước các biến động và thách thức ngày càng phức tạp từ bên ngoài.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cho biết, nhân dịp tham dự hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự kiến cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các nước ASEAN nhằm củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả. Đây cũng sẽ là những cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của Thủ tướng với lãnh đạo các nước ASEAN trên cương vị mới.

"Tôi tin tưởng rằng, với ý nghĩa đặc biệt của chuyến công tác, cùng chương trình làm việc phong phú và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Việt Nam, chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 của Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục khẳng định hình ảnh một Việt Nam chủ động, tích cực, chân thành, trách nhiệm và sẵn sàng đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển chung của ASEAN, đồng thời tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực cũng như góp phần tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với các nước thành viên ASEAN", Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh.

Khẳng định giá trị chiến lược của ASEAN

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 và các hội nghị liên quan sẽ diễn ra vào ngày 7 - 8.5 tại Cebu với chủ đề “Cùng chèo lái tương lai chung”. Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cho rằng, đây là hội nghị cấp cao thường niên đầu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines, đồng thời mang ý nghĩa đặc biệt khi ASEAN chính thức bước vào giai đoạn phát triển mới sau 10 năm xây dựng Cộng đồng ASEAN giai đoạn 2015 - 2025.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang ẢNH: BNG

"2026 đánh dấu năm đầu tiên ASEAN triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 cùng các kế hoạch chiến lược trên bốn trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội và kết nối. Đây sẽ là khuôn khổ định hướng quan trọng nhằm xây dựng một ASEAN đoàn kết, tự cường, phát huy vai trò trung tâm trong thúc đẩy hợp tác và giải quyết các vấn đề khu vực", Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cho biết.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 sẽ là dịp để lãnh đạo 11 quốc gia ASEAN trao đổi toàn diện về tình hình khu vực và quốc tế, thống nhất các định hướng chiến lược và đề ra các quyết sách chiến lược, qua đó giúp củng cố đoàn kết, nâng cao năng lực tự cường, tiếp tục khẳng định giá trị chiến lược của ASEAN.

"Có thể nói, hội nghị lần này không chỉ mang ý nghĩa định hướng cho chặng đường phát triển mới của ASEAN, mà còn là dịp để ASEAN khẳng định bản lĩnh, năng lực thích ứng và quyết tâm cùng nhau xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và lấy người dân làm trung tâm", Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang khẳng định.