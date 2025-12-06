ASEAN Urbanist thán phục 'tốc độ thi công ánh sáng' của công trình APEC tại Phú Quốc

Trên thực tế, cũng ít có cụm công trình nào tại Việt Nam hay khu vực được thi công với tiến độ thần tốc như vậy.

Trang Asean Urbanist đưa tin về cụm công trình APEC tại Phú Quốc

Tốc độ kỷ lục trong ngành hàng không

Theo đó, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc mặc dù mới bắt đầu thi công từ tháng 7 nhưng các hạng mục như xây mới đường băng số 2, nhà ga VIP, nhà ga hành khách T2 đang băng băng về đích. Các khó khăn, vướng mắc đã cơ bản được xử lý.

Theo đại diện đơn vị thi công, với tốc độ mỗi tháng ép 700 cọc lớn, đến hết tháng 11, nhà ga T2 đã hoàn thành 85% kết cấu thô. Nhà ga VIP hoàn thành 100% kết cấu thô và kết cấu thép. Đường cất hạ cánh số 2 đạt khoảng 30% khối lượng. Chỉ sau bốn tháng khởi công, toàn bộ khối nhà ga đã thi công đến tầng 4, hướng tới mục tiêu hoàn thiện vào tháng 3.2027. Công trình dự kiến hoàn thiện chỉ sau 18 tháng thi công, đạt tốc độ kỷ lục trong ngành hàng không.

Nhà ga VIP sân bay Phú Quốc

Nếu so sánh với sân bay Changi (Singapore) từ lúc bắt đầu triển khai đến khi vận hành lần đầu là 6 năm (thông thường các dự án sân bay lớn có thể mất tới 10 năm), có thể thấy đây là tiến độ thi công thần tốc, giúp dự án kịp vận hành phục vụ APEC 2027. Và việc ví von tốc độ thi công các công trình APEC của Phú Quốc đang được làm với tốc độ ánh sáng là hoàn toàn có cơ sở.

Được biết, dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có tổng vốn gần 22.000 tỉ đồng, thời gian thực hiện 2025 - 2027. Theo phương án được duyệt, cảng hàng không sẽ đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), cho phép tiếp nhận các loại máy bay thân rộng như Boeing 747, 787 hay Airbus A350. Dự án có tổng diện tích 1.050 ha, nâng công suất khai thác của sân bay lên 20 triệu hành khách mỗi năm, gấp 4,5 lần công suất hiện nay.

Changi Airport Group - đơn vị vận hành sân bay Changi - Singapore sẽ đảm nhận khâu tư vấn vận hành. Cảng hàng không được ứng dụng những công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới, gồm mô hình vận hành tổng thể, hệ thống sinh trắc học cho hành trình liền mạch - không chạm, hệ thống xử lý hành lý hiện đại, cùng các công nghệ tự động hóa bãi đỗ, tiếp nhiên liệu ngầm và ống lồng điều khiển từ xa, hướng tới chuẩn sân bay thông minh hàng đầu khu vực, giúp thời gian làm thủ tục chỉ còn 15 - 20 giây/người.

Trung tâm hội nghị APEC - biểu tượng mới của Phú Quốc

Trung tâm hội nghị APEC có tiến độ thi công thần tốc

Một dự án trọng điểm khác cũng đang được tập trung triển khai là dự án Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC, với tổng mức đầu tư 21.860 tỉ đồng. Đây là công trình biểu tượng phục vụ mục tiêu chính trị - đối ngoại quốc gia. Dự án có quy mô 16,06 ha gồm công viên APEC, trung tâm hội nghị triển lãm và nhà hát đa năng.

Tiến độ chung của 2 hạng mục chính là trung tâm hội nghị và nhà hát đa năng đều duy trì ở mức khoảng 33% tổng khối lượng xây dựng. Trong đó, trung tâm Hội nghị thuộc phân Khu S3 đã hoàn thành 100% phần móng và đạt 31% phần thô. Việc hoàn thành móng tuyệt đối là tiền đề quan trọng để đảm bảo kỹ thuật cho kết cấu không cột khổng lồ. Trung tâm Hội nghị có tổng diện tích sàn 157.375 m2, gồm 4 tầng nổi và 1 tầng hầm. Điểm nhấn của trung tâm là ballroom vượt nhịp 81m không cột, diện tích 11.050 m2, được ghi nhận lớn nhất thế giới hiện nay, vượt qua Caesars Forum ở Las Vegas.

Phối cảnh Trung tâm hội nghị APEC

Trong khi đó, mức độ hoàn thiện của nhà hát đa năng (Khu S2) cũng đạt tới 95% phần móng và 20,5% phần thô. Cả 2 hạng mục sẽ hoàn thành kết cấu thép vào 31.1.2026, hoàn thiện mặt ngoài vào 30.6.2026 và hoàn thiện nội thất vào 31.1.2027.

Nhà hát đa năng có diện tích phủ mái 17.200 m2, gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm với sức chứa 4.094 chỗ ngồi. Công trình do các đơn vị tư vấn hàng đầu Mỹ như SOM và Apeiro thiết kế theo hình khối tròn - biểu tượng của Trời đặt cạnh Trung tâm Hội nghị hình vuông là biểu trưng cho Đất.

Tiến độ thi công nhà hát đa năng

Tháng 11 vừa qua, sau khi đi thị sát, kiểm tra và làm việc với UBND tỉnh An Giang về tình hình triển khai các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã đánh giá: "Với khối lượng công việc rất nhiều, điều kiện về thời tiết, lao động, thi công, vận chuyển khó, các công trình được thực hiện với tiến độ nhanh chưa từng thấy... Hai công trình giao Sun Group làm rất tốt. Sau 2 tháng vào kiểm tra đã thấy ngỡ ngàng", đồng thời bày tỏ rất yên tâm về tiến độ với sự nỗ lực của tất cả các cơ quan, trong đó có nhà đầu tư, nhà thầu.

Các dự án giao thông quan trọng đồng loạt được triển khai giúp Phú Quốc hoàn thiện hạ tầng

Bên cạnh các công trình trọng điểm, các dự án khác sẽ được triển khai trong thời gian tới gồm: tuyến đường tỉnh ĐT.975 dài 19,26 km, quy mô rộng từ 62m, tối thiểu 6 làn xe, tổng mức đầu tư 1.632 tỉ đồng; tuyến tàu điện đô thị có chiều dài khoảng 18 km, kết nối từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc tới Trung tâm Hội nghị APEC, gồm 6 nhà ga hiện đại (1 ngầm, 5 trên mặt đất)… cũng sắp được triển khai, giúp hoàn thiện bức tranh hạ tầng đô thị cho Phú Quốc, không chỉ phục vụ hội nghị APEC 2027 mà còn là đòn bẩy để đặc khu này bứt tốc phát triển trong giai đoạn mới.