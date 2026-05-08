ASEANWINDOW giới thiệu hệ cửa Xingfa tự động tại VIETBUILD Đà Nẵng 2026

Nổi bật tại triển lãm là bộ cửa nhôm Xingfa tự động 5 cánh tích hợp công nghệ điều khiển thông minh. Sản phẩm cho phép vận hành linh hoạt thông qua bảng điều khiển trực tiếp, cảm ứng tích hợp trên cửa hoặc điều khiển từ xa bằng ứng dụng điện thoại. Hệ thống được phát triển theo xu hướng nhà ở thông minh, góp phần tối ưu trải nghiệm sử dụng và nâng cao tính tiện nghi cho không gian sống hiện đại.

Gian hàng Xingfa tại VIETBUILD Đà Nẵng 2026

Về thiết kế, dòng Xingfa Slim sử dụng profile nhôm mảnh, mở rộng tối đa diện tích kính nhằm tăng khả năng đón sáng tự nhiên và tạo hiệu ứng không gian liền mạch. Hệ cửa còn được thiết kế ray treo phía trên, loại bỏ ray dưới sàn, góp phần nâng cao tính thẩm mỹ và giúp việc vệ sinh thuận tiện hơn.

Cấu trúc 5 cánh cho phép mở rộng khẩu độ lớn, tăng khả năng lưu thông không khí và tạo cảm giác không gian rộng mở, phù hợp với các thiết kế đề cao sự kết nối giữa không gian bên trong và bên ngoài.

Bên cạnh đó, ASEANWINDOW còn giới thiệu nhiều dòng sản phẩm mới như hệ Xingfa Class A rãnh C theo tiêu chuẩn châu Âu, dòng nhôm màu ánh kim ngũ sắc cùng hệ cửa đi mở quay bản cánh lớn lên đến 145mm. Các sản phẩm được doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường Việt Nam.

Thông qua VIETBUILD Đà Nẵng 2026, ASEANWINDOW tiếp tục cho thấy định hướng phát triển các giải pháp cửa nhôm không chỉ chú trọng yếu tố thẩm mỹ mà còn tập trung vào tính ứng dụng, trải nghiệm vận hành và công nghệ thông minh trong không gian sống hiện đại.