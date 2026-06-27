ASEANWINDOW tăng cường kết nối, mở rộng cơ hội hợp tác tại Vietbuild TP.HCM 2026

Tham gia Vietbuild TP.HCM 2026 tại gian hàng A152-A175 (khu A1), ASEANWINDOW giới thiệu các giải pháp vật liệu và hệ cửa nhôm, đồng thời đẩy mạnh hoạt động kết nối, hợp tác với các đối tác trong ngành.

ASEANWINDOW Lễ ký kết đại lý chiến lược & đơn vị sản xuất đồng hành

Với gần 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối nguyên vật liệu ngành cửa, ASEANWINDOW hiện cung cấp nhôm Xingfa cùng nhiều dòng vật tư, phụ kiện và giải pháp dành cho xưởng sản xuất, nhà thầu và chủ đầu tư.

Tại triển lãm, ASEANWINDOW giới thiệu các dòng sản phẩm nổi bật thuộc hệ sinh thái nhôm Xingfa, trong đó có Xingfa hệ Class A và Xingfa hệ 55. Đáng chú ý, Xingfa hệ 55 được giới thiệu với hai phương án xử lý bề mặt mới gồm Anodized-ED và sơn tĩnh điện ánh kim ngũ sắc. Đây là những giải pháp hướng đến việc nâng cao độ bền, khả năng chống ăn mòn và giá trị thẩm mỹ cho các công trình hiện đại.

Đại diện ASEANWINDOW tại Lễ ký kết đại lý chiến lược & đơn vị sản xuất đồng hành

Không khí náo nhiệt tại gian hàng Xingfa trong Triển lãm Vietbuild TP.HCM 2026

Điểm nhấn của ASEANWINDOW tại Vietbuild TP.HCM 2026 là chương trình ký kết hợp tác với các đối tác chiến lược diễn ra trong hai ngày 26 và 27.6. Hoạt động này đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái kinh doanh, nâng cao năng lực phục vụ thị trường và tăng cường liên kết giữa các đơn vị trong chuỗi cung ứng ngành cửa nhôm kính.

Trong suốt thời gian triển lãm, khách tham quan có cơ hội trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, tìm hiểu các giải pháp cửa nhôm dành cho nhà ở và công trình hiện đại. Bên cạnh các công nghệ xử lý bề mặt mới, doanh nghiệp cũng giới thiệu chính sách bảo hành lên đến 20 năm đối với một số dòng sản phẩm. ASEANWINDOW tiếp tục khẳng định định hướng phát triển dựa trên chất lượng, giải pháp đồng bộ và giá trị hợp tác lâu dài với đối tác, khách hàng.