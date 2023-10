ASIAD 19: Bóng chuyền nữ Việt Nam muốn tạo 'địa chấn' ở bán kết

Ông Nguyễn Bá Nghị, Giám sát kỹ thuật của Liên đoàn Bóng chuyền châu Á, nguyên Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Liên đoàn Bóng chuyền VN, cho biết việc né được chủ nhà Trung Quốc (hạng 6 thế giới, hạng 1 châu Á ở bán kết là cơ hội để Trần Thị Thanh Thúy "mơ" đến tấm huy chương lịch sử cho bóng chuyền VN. Bởi lẽ chạm trán với Nhật Bản (hạng 9 thế giới) ở bán kết hay khả năng cao là Thái Lan (hạng 13 thế giới) ở trận tranh HCĐ vẫn "dễ thở" hơn so với Trung Quốc.



Thanh Thúy (3) cùng đồng đội nỗ lực tối đa với hy vọng giành thắng lợi ở bán kết MINH ĐỨC

"Bóng chuyền nữ VN đang có được lực lượng tốt với những trụ cột Trần Thị Thanh Thúy, Đoàn Thị Lâm Oanh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Trần Thị Bích Thủy, Lâm Oanh, Tú Linh, Khánh Đang. Khoảng cách trình độ giữa đội hình chính và dự bị được thu hẹp. Sau thời gian dài tập luyện, thi đấu cùng nhau, các tuyển thủ VN có sự ăn ý nhất định và không còn bị tâm lý khi gặp những đội mạnh, điển hình là 2 lần quật ngã đội Hàn Quốc cùng chiến thắng trước đội CHDCND Triều Tiên mới đây", ông Nghị nói.

Thanh Thúy được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng

Các cầu thủ chủ lực được dưỡng sức ở trận đấu cuối vòng loại thứ hai (bảng E) thua 0-3 trước Trung Quốc hôm qua. Còn Nhật Bản thắng Thái Lan 3-0, gặp VN ở bán kết.

Đã tiến bộ nhiều nhưng đội bóng chuyền VN cũng cần khắc phục những nhược điểm, tránh để đối thủ khai thác. Đơn cử như ở trận thắng 3-1 trước đội CHDCND Triều Tiên, các tay đập VN chùng xuống, tự đưa mình vào thế phải rượt đuổi điểm số. Rất may những điều chỉnh kịp thời cùng sự bùng nổ ở thời điểm quyết định của thủ quân Thanh Thúy đã giúp đội VN vượt qua thời điểm khó khăn để giành chiến thắng. "Những khó khăn ở các trận vừa qua, cũng cảnh báo Thanh Thúy cùng các đồng đội phải hết sức tập trung, khi có cơ hội phải tận dụng tốt để giải quyết trận đấu tránh để đối thủ vùng lên lật ngược tình thế. Theo tôi, đội VN gặp Nhật Bản ở bán kết sẽ có cơ hội thắng cao hơn so với gặp Thái Lan, bởi đội bóng này tham dự ASIAD 19 với lực lượng không phải mạnh nhất. Đa phần cầu thủ Nhật Bản dự ASIAD 19, chúng ta đã chạm trán ở trận tranh hạng ba giải vô địch châu Á vừa qua. Ở trận đó đội VN thua 2-3 nhưng có thế trận cân bằng, không thua kém nhiều so với đối thủ", ông Nghị bày tỏ.

Đội trưởng Thanh Thúy, người hùng của đội tuyển bóng chuyền nữ VN ở các trận đấu đã qua, cho biết cô cùng các đồng đội luôn ra sân với quyết tâm cống hiến hết khả năng. "Tôi rất vui vì toàn đội VN đoàn kết, đồng lòng, có tinh thần thi đấu không thua bất kỳ đối thủ nào. Bản thân tôi cũng luôn nỗ lực hết sức ở tất cả các trận đấu với mong muốn thể hiện mình", Thanh Thúy nói. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt kỳ vọng các học trò sẽ chơi với hơn 100% sức lực trước Nhật Bản.