ASIAD 19: Đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam giải mã ẩn số đội CHDCND Triều Tiên

Xuất sắc thắng cả Nepal lẫn Hàn Quốc, đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam xếp nhất bảng C, giành quyền vào vòng loại thứ hai (bảng E) cùng với Trung Quốc (nhất bảng A), CHDCND Triều Tiên (nhì bảng A) và Hàn Quốc (nhì bảng C). Do kết quả trận thắng 3-2 trước Hàn Quốc được giữ nguyên khi vào vòng loại thứ hai nên Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội nắm trong tay lợi thế lớn trong cuộc đua giành 1 trong 2 tấm vé nhất, nhì bảng E vào bán kết.

Trần Thị Thanh Thúy (áo xanh) hứa hẹn tiếp tục tỏa sáng đưa bóng chuyền nữ Việt Nam tiến sâu ở ASIAD 19 ĐỘC LẬP

Đội tuyển hạng 6 thế giới Trung Quốc quá mạnh, lại "bỏ túi" chiến thắng 3-0 trước CHDCND Triều Tiên ở vòng loại đầu tiên nên được dự báo sẽ đánh bại thêm đội Hàn Quốc lẫn Việt Nam để chiếm ngôi đầu bảng E. Muốn lấy vé còn lại vào bán kết, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phải "giải quyết" được đội CHDCND Triều Tiên.

Chuyền hai Lâm Oanh (áo xanh) đóng vai trò kiến tạo cho các pha tấn công của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ĐỘC LẬP

CHDCND Triều Tiên là đội bóng được chính HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đánh giá là bí ẩn khi không tham dự các giải quốc tế hơn 3 năm qua. Lần gần nhất mà 2 đội gặp nhau là ở VTV Cup 2019. Khi đó đội Việt Nam bị đối thủ dẫn trước 2-0 nhưng thắng ngược 3-2. Còn ở vòng loại giải bóng chuyền thế giới 2018, đội Việt Nam thất thủ 0-3 trước đối thủ.

Đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam cần tổ chức tốt hàng chắn nhằm hóa giải các pha tấn công của đối thủ ĐỘC LẬP

Lần này đội Việt Nam đang có phong độ ấn tượng, được đánh giá cao hơn CHDCND Triều Tiên nhưng thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt hết sức cẩn trọng bởi chưa nắm bắt được nhiều về đối thủ bí ẩn này. Vì thế tối qua, toàn đội đến tận sân, trực tiếp "xem giò" đội CHDCND Triều Tiên thi đấu với chủ nhà Trung Quốc ở lượt trận cuối bảng A. Thua đội đẳng cấp vượt trội là Trung Quốc 0-3 nhưng đội CHDCND Triều Tiên cũng cho thấy khả năng của mình nhờ dàn tay đập có thể hình tốt, thi đấu kỷ luật và cũng có những mảng miếng tấn công sắc bén.

Bắt bước một là điểm yếu mà các tuyển thủ nữ bóng chuyền Việt Nam cần phải khắc phục ĐỘC LẬP

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã nắm bắt được một phần điểm mạnh, yếu của đối thủ sau khi theo dõi đội này tranh tài ở trận gặp Trung Quốc và phân tích cho các học trò. Điều quan trọng với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn là làm sao cải thiện khả năng phòng ngự và biến hóa hơn trong các phương án tấn công. Người hâm mộ bóng chuyền nữ Việt Nam kỳ vọng Trần Thị Thanh Thúy, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Nguyễn Thị Trinh, Bích Thủy, Tú Linh, Khánh Đang đạt trạng thái thi đấu tốt nhất để đưa bóng chuyền nữ Việt Nam làm nên lịch sử lần đầu vào bán kết ASIAD.

HLL Nguyễn Tuấn Kiệt với khả năng "đọc" trận đấu tốt, dùng người phù hợp hứa hẹn đưa bóng chuyền nữ Việt Nam làm nên lịch sử tại ASIAD 19 ĐỘC LẬP

Lịch thi đấu vòng loại thứ hai (bảng E) của đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam tại ASIAD 19 như sau: 13 giờ 30 ngày 4.10 gặp đội CHDCND Triều Tiên, 18 giờ ngày 5.10 gặp đội Trung Quốc.