ASIAD 19: Ngất ngây với màn trình diễn tuyệt vời của các cô gái chân dài Việt Nam

Sáng 1.10, trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng C môn bóng chuyền nữ ASIAD 19, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đối đầu với đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc. Đây được xem là màn so tài hấp dẫn nhất ở bảng C.

Nhà thi đấu đông nghịt khán giả

Và họ đã không phải thất vọng khi được chứng kiến trận đấu tuyệt hay ĐỘC LẬP

Gần nhất, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng gặp đội Hàn Quốc ở giải vô địch châu Á hồi tháng trước. Lúc đó, đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thắng ngược 3-2 (thua 2 ván đầu) ĐỘC LẬP

Gặp lại ở vòng bảng ASIAD 19, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dù đã có kinh nghiệm đối đầu trước đội Hàn Quốc nhưng vẫn để thua ở 2 ván đấu đầu tiên, điểm số lần lượt là 16-25 và 22-25 ĐỘC LẬP

Dù để thua ở 2 ván đầu nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã kịp lấy lại tinh thần, thi đấu bùng nổ kể từ ván đấu thứ 3 ĐỘC LẬP

Hàng thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chơi tốt hơn, các tình huống chắn bóng cũng rất hiệu quả ĐỘC LẬP

Những cú đập uy lực của Thanh Thúy (3) đem về cho đội Việt Nam nhiều điểm số, đặc biệt là những pha dứt điểm sau vạch 3 m khiến hàng thủ đối phương vất vả chống đỡ ĐỘC LẬP

Bên cạnh Thanh Thúy, Tú Linh cũng có đóng góp lớn với những tình huống đập chéo sân ĐỘC LẬP

Kiều Trinh (11) cũng chơi tốt ĐỘC LẬP

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chơi bùng nổ để giành chiến thắng nghẹt thở ở ván thi đấu thứ 3 và thứ 4, cùng với điểm số 25-22 ĐỘC LẬP

Chuyền 2 Lâm Oanh cũng có một trận đấu ấn tượng. Phong độ ổn định của cô giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam san bằng tỷ số thành 2-2 và kéo Hàn Quốc vào ván đấu thứ 5 quyết định ĐỘC LẬP