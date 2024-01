Asian Cup 2023: Không còn khoảng cách mênh mông về trình độ

N HỮNG CHIẾN THẮNG NHỌC NHẰN

Tỷ số 5-0, hoặc rất nhiều trận có tỷ số 4-0 đã xuất hiện ở 3 kỳ Asian Cup gần đây nhất. Cá biệt, khi lần đầu tiên lọt vào chung kết ở giải đấu này (năm 2011), đội Úc đã thắng Uzbekistan đến 6-0 ở vòng bán kết. Năm nay, tỷ số 4-0 chỉ mới xuất hiện 1 lần trước khi vòng bảng bước vào loạt trận cuối cùng (đội tuyển Jordan thắng Malaysia). Rất nhiều "đại gia" phải chật vật lắm mới thắng được đối thủ vốn thua hẳn về tên tuổi. Đội Hồng Kông chỉ thua Iran ở tỷ số tối thiểu, trong khi Palestine thủ hòa UAE trong cùng đợt trận tại bảng C. Úc phải vất vả lắm mới thắng Ấn Độ và Syria ở bảng B. Hàn Quốc thì phải nhờ vào pha đốt lưới nhà của đối phương, trong thời gian bù giờ, mới thoát thua trước Jordan - đội đang tranh ngôi đầu bảng E với họ. Cũng phải đến phút bù giờ thứ 6, Ả Rập Xê Út mới thắng được Oman ở bảng F.

Đội Hàn Quốc (7) chưa đáp ứng được sự kỳ vọng AFP

Tóm lại, có rất nhiều trận đấu diễn ra ở thế ngang ngửa hơn hẳn so với sự chờ đợi. Bất ngờ lớn nhất tính đến lúc này là chiến thắng thuyết phục của đội Iraq trước Nhật Bản - ứng cử viên vô địch số 1. Tỷ số 2-1 có vẻ cân bằng, nhưng Nhật Bản phải đợi đến thời gian bù giờ mới ghi được bàn danh dự.

Bất ngờ thật ra không quá nhiều. Mặt khác, do thể thức quá nhẹ nhàng của một giải đấu có 24 đội (chọn đến 16 đội đi tiếp, giống như VCK EURO), nên chưa có đội mạnh nào đối diện nguy cơ bị loại. Vấn đề đáng nói ở đây là sự so kè ngoài mong đợi mà các đội bóng nhỏ đang tạo ra. Mặt bằng trình độ của bóng đá châu Á có vẻ đã cân bằng hơn so với trước đây. Một mặt, đấy hẳn nhiên là chi tiết liên quan chất lượng chuyên môn của giải đấu. Mặt khác, tỷ số chênh lệch ở mức tối thiểu đã làm tăng kịch tính trong một số trận cụ thể - chẳng hạn trận Jordan - Hàn Quốc (2-2) hoặc trận thắng của Ả Rập Xê Út trước Oman (2-1). Một số cầu thủ trên sân, từ cả hai phía, thậm chí không hề biết rằng Ả Rập Xê Út đã thắng, do trọng tài ra ký hiệu không mấy rõ ràng sau khi xem lại hình ảnh qua VAR và công nhận bàn quyết định ở phút 90+6!

C HỜ ĐỢI BÙNG NỔ Ở VÒNG KNOCK-OUT

Ở một mức độ nào đó, các đội Tây Á có vẻ đang chiếm ưu thế sau 2 loạt trận vòng bảng. Đội tuyển Qatar, Iran, Iraq, Ả Rập Xê Út đều thắng tuyệt đối hai trận để sớm lấy vé vào vòng trong. Trong khi đó Hàn Quốc, Nhật Bản đều đã mất điểm và phải chờ đến sau trận cuối cùng mới biết rõ vị trí chung cuộc của họ ở vòng bảng. Tất nhiên, đấy chỉ mới là bước khởi động. Mọi chuyện có thể sẽ khác khi Asian Cup tiến vào giai đoạn knock-out. Trước mắt, Asian Cup vẫn đang giữ vững đặc điểm quen thuộc: rất khó đoán trước kết quả ở giải đấu này.

Với Lee Kang-in, đội tuyển Hàn Quốc đã tìm ra được tiền đạo đá cặp, hoặc chia sẻ trách nhiệm ghi bàn với Son Heung-min? Nhật Bản nên thiên về hiệu quả thay vì kỹ thuật? Tốc độ đang là vũ khí đáng gờm nhất trên sân cỏ châu Á? Đấy là một vài chi tiết chuyên môn đáng bàn trong các trận đấu đã qua ở vòng bảng. Như đã nêu, mọi chuyện còn ở phía trước và giới quan sát vẫn đang chờ xem hai gã khổng lồ của bóng đá châu Á - Nhật Bản và Hàn Quốc - chuyển mình.