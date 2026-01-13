Assembly đẩy mạnh nền tảng AI độc quyền tại châu Á

Đây là giai đoạn đầu tiên của quá trình hợp nhất và bước khởi đầu quan trọng nhằm kiến tạo công ty truyền thông tư vấn hiệu suất thương hiệu (brand performance agency) toàn diện đầu tiên tại châu Á. Mạng lưới thống nhất mới sẽ kết hợp chiến lược thương hiệu, sáng tạo, truyền thông, dữ liệu và thương mại kết nối (connected commerce) thành dịch vụ tích hợp duy nhất, được thiết kế để mang lại tăng trưởng có thể đo lường.

Việc hợp nhất là bước đi chiến lược nhằm xây dựng một mô hình công ty tiếp thị thế hệ mới Ảnh: Assembly

Từ tháng 1.2026, các thị trường bao gồm Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Singapore, Ấn Độ, Úc... sẽ chính thức hoạt động dưới thương hiệu Assembly. Đội ngũ lãnh đạo địa phương vẫn được giữ nguyên, đảm bảo sự liên tục cho các khách hàng hiện tại đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận toàn bộ hệ sinh thái công nghệ toàn cầu của Assembly, bao gồm STAGE Experience Engine - nền tảng AI độc quyền, năng lực dữ liệu quy mô lớn và mô hình lên kế hoạch thương hiệu hiệu suất ( Brand Performance Planning ).

Khách hàng sẽ được hưởng lợi từ trải nghiệm đơn giản hơn: Công ty duy nhất, một cơ cấu chiến lược thống nhất và sự hợp tác sâu rộng giữa các thị trường.

Kế hoạch của Assembly

Trong 12 tháng tới, Assembly sẽ triển khai STAGE Experience Engine trên toàn bộ thị trường trước đây của ADK Global, bao gồm các giải pháp nổi bật như: COMPASS - nền tảng trí tuệ và ra quyết định tiếp thị mới của Assembly; ALERTS - cung cấp thông tin thay đổi theo thời gian thực để đưa ra insight hành động tức thì; SCENE - giải pháp Marketing Mix Modeling (MMM) tốc độ cao.

Tất cả tạo nên hệ thống công nghệ thống nhất cho việc lập kế hoạch, đo lường và tối ưu hóa nội dung. Assembly cũng sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào các sản phẩm dựa trên AI, kết nối trực tiếp thế mạnh sáng tạo của ADK Global vào STAGE để mang lại những kết quả tích hợp và định hướng hiệu suất thương hiệu mạnh mẽ hơn.