Asta Healthcare USA hướng về bà con vùng lũ

ASTA đã trao tặng 2.000 phần quà và 10.000 hộp sản phẩm Astalyptol và thuốc AstaPadol với tổng trị giá hơn 2 tỉ đồng, góp phần hỗ trợ thiết thực để bà con sớm vượt qua khó khăn.

Nhân viên Asta trao quà bà con vùng lũ tỉnh Đắk Lắk

Mỗi phần quà gồm nhu yếu phẩm hằng ngày như chăn ấm, đồ dùng cá nhân, thực phẩm khô, cùng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe như dung dịch sát khuẩn, dầu gió… giúp bà con ổn định cuộc sống sau lũ.

Người dân dùng xe đạp để chở túi quà của Asta trao tặng

Hướng về cộng đồng luôn là một phần giá trị cốt lõi của ASTA. Mỗi chuyến đi đều chứa đựng tấm lòng sẻ chia và mong muốn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái đến những nơi đang cần được tiếp sức.

Đại diện Asta trao quà người dân vùng lũ

Trong thời gian tới, ASTA sẽ tiếp tục hỗ trợ bà con bằng nguồn đóng góp từ chính tập thể nhân viên ASTA. Mong bà con yên tâm, chúng tôi sẽ luôn đồng hành bằng tất cả sự chân thành.