Đời sống

Asta Healthcare USA hướng về bà con vùng lũ

Đức Huy
Đức Huy
05/12/2025 10:14 GMT+7

Trong những ngày vừa qua, Asta Healthcare USA đã có mặt tại các khu vực xã Hòa Xuân, phường Đông Hòa, xã Đồng Xuân, xã Tây Hòa, xã Hòa Hiệp và xã Hòa Thịnh thuộc vùng phía đông tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) để đồng hành cùng bà con chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão lũ.

ASTA đã trao tặng 2.000 phần quà và 10.000 hộp sản phẩm Astalyptol và thuốc AstaPadol với tổng trị giá hơn 2 tỉ đồng, góp phần hỗ trợ thiết thực để bà con sớm vượt qua khó khăn.

Asta Healthcare USA hướng về bà con vùng lũ - Ảnh 1.

Nhân viên Asta trao quà bà con vùng lũ tỉnh Đắk Lắk

Mỗi phần quà gồm nhu yếu phẩm hằng ngày như chăn ấm, đồ dùng cá nhân, thực phẩm khô, cùng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe như dung dịch sát khuẩn, dầu gió… giúp bà con ổn định cuộc sống sau lũ.

Asta Healthcare USA hướng về bà con vùng lũ - Ảnh 2.

Người dân dùng xe đạp để chở túi quà của Asta trao tặng

Hướng về cộng đồng luôn là một phần giá trị cốt lõi của ASTA. Mỗi chuyến đi đều chứa đựng tấm lòng sẻ chia và mong muốn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái đến những nơi đang cần được tiếp sức.

Asta Healthcare USA hướng về bà con vùng lũ - Ảnh 3.

Đại diện Asta trao quà người dân vùng lũ

Trong thời gian tới, ASTA sẽ tiếp tục hỗ trợ bà con bằng nguồn đóng góp từ chính tập thể nhân viên ASTA. Mong bà con yên tâm, chúng tôi sẽ luôn đồng hành bằng tất cả sự chân thành.

Asta Healthcare USA hướng về bà con vùng lũ tỉnh Đắk Lắk
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
