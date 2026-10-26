ASTADE'MA - Mỹ phẩm tiêu chuẩn dược chăm sóc da mụn dịu nhẹ, lành tính

Ba sản phẩm chăm sóc da mụn từ thương hiệu mỹ phẩm tiêu chuẩn dược ASTADE'MA

ASTADE'MA giới thiệu ba sản phẩm chăm sóc da mụn theo chu trình gồm làm sạch, xử lý nốt mụn và dưỡng da hằng ngày. Các công thức kết hợp thành phần thảo dược Việt Nam như tràm trà, dầu mù u, lô hội, rau má... với hoạt chất da liễu bằng công nghệ bào chế hiện đại.

Cụ thể, gel rửa mặt Aloe Gentle Cleansing Gel kết hợp hoạt chất làm sạch dịu nhẹ Sodium Cocoyl Isethionate (SCI) với chiết xuất lô hội. Gel chấm mụn Tea Tree Acne Spot sử dụng tinh dầu tràm trà, rau má cùng các hoạt chất AHA, BHA và Niacinamide. Trong khi đó, gel dưỡng da Tamanu Acne Daily Gel kết hợp chiết xuất dầu mù u với PAD và BHA, hướng đến hỗ trợ kiểm soát dầu thừa, duy trì nền da khỏe mạnh.

100% sản phẩm ASTADE'MA được nghiên cứu, phát triển và sản xuất tại Asta Healthcare - nhà máy dược quy mô 55.000 m² tại Đắk Lắk, được thiết kế và phát triển theo định hướng tiêu chuẩn EU-GMP.

Ông Trần Trung Kiên - đại diện thương hiệu ASTADE'MA cho biết, các sản phẩm được phát triển chuẩn dược theo triết lý "Hợp da là đẹp", hướng đến những giải pháp chăm sóc phù hợp với nhu cầu và đặc điểm làn da người Việt.

Thông tin chi tiết tại website: https://astadema.vn/