Aston Martin DBX 707 giá hơn 21 tỉ, đắt hơn Bentley Bentayga tại Việt Nam

Aston Martin DBX 707 trình làng thị trường Việt Nam với mức giá từ 21,799 tỉ đồng. Giá bán thực tế có thể tăng thêm đáng kể nếu người mua chọn thêm các trang bị cá nhân hóa. Chiếc xe này cạnh tranh với các đối thủ Lamborghini Urus, Bentley Bentayga…

Hiệu năng là ưu thế duy nhất của Aston Martin DBX 707 so với các đối thủ. Xe trang bị khối động cơ V8, dung tích 4.0 lít, tăng áp kép do Mercedes-AMG phát triển giống bản tiêu chuẩn nhưng được nâng cấp, hiệu chỉnh nhiều chi tiết. Sức mạnh cuối cùng của xe đạt 697 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm, mạnh hơn 155 mã lực so với bản thường.

Vận hành kết hợp hộp số ly hợp kép ướt 9 cấp, đi kèm với hệ dẫn động bốn bánh. Trong điều kiện thử nghiệm, Aston Martin DBX 707 có thể đạt tốc độ tối đa 310 km/giờ (nhanh hơn Bentley Bentayga Speed với tốc độ tối đa 305 km/giờ). Xe tăng tốc 0-100 km/giờ trong 3,3 giây, ngang ngửa với nhiều mẫu siêu xe gầm thấp.

Cụm phanh trước của xe có đường kính 420 mm và sau là 390 mm với chất liệu gốm carbon đi kèm với bộ kẹp 6 piston. Đây là trang bị hợp lý với một mẫu xe có sức mạnh "khủng". Khung gầm cũng được nâng cấp với hệ thống treo khí nén thích ứng cùng lò xo, hệ thống trợ lực lái được hiệu chỉnh.

Aston Martin DBX 707 có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 5.039 x 2.220 x 1.680 (mm), trục cơ sở dài 3.060 mm. Có thể thấy, đây là chiếc xe to lớn với trục cơ sở dài, mang lại không gian nội thất tương đối thoải mái cho người ngồi phía sau.





Xét về góc độ tiện nghi, Aston Martin DBX707 trang bị ghế ngồi thể thao chỉnh điện 16 hướng tích hợp sưởi ấm. Người mua có thể lựa chọn nhiều cấu hình nội thất với chất liệu hoàn thiện từ da cao cấp.

Aston Martin DBX 707 tại Việt Nam có giá từ 21,799 tỉ đồng, bán ra với số lượng giới hạn. Như vậy, chiếc siêu SUV này đắt hơn phiên bản DBX thường khoảng 5 tỉ đồng, đổi lại khả năng vận hành mạnh mẽ hơn 155 mã lực.

Mức giá của Aston Martin DBX 707 tại Việt Nam chỉ hướng tới đối tượng khách hàng đặc biệt vốn yêu thích thương hiệu xe Anh quốc, khi hầu hết người mua cân nhắc những lựa chọn quen mặt hơn như Lamborghini Urus (giá hơn 13 tỉ đồng) hay Bentley Bentayga (giá hơn 18 tỉ đồng) nếu không quá cần thiết một chiếc xe có hiệu năng cao.