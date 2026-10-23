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    AstraZeneca bắt đầu bán thuốc trị ung thư của Trung Quốc được Mỹ duyệt

    Văn Khoa
    Văn Khoa
    Tập đoàn dược phẩm Anh AstraZeneca ngày 22.10 thông báo sẽ bắt đầu bán một loại thuốc trị ung thư do công ty Trung Quốc bào chế và đã được Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt.

    Loại thuốc nói trên là sunvozertinib, do Công ty Dizal Pharmaceutical của Trung Quốc bào chế, dành cho người trưởng thành mắc ung thư phổi giai đoạn muộn, mang đến thêm một lựa chọn điều trị cho bệnh nhân, theo tờ South China Morning Post. Đây là loại thuốc điều trị ung thư phổi nhắm trúng đích.

    AstraZeneca bắt đầu bán thuốc ung thư Trung Quốc được Mỹ duyệt - Ảnh 1.

    Biển hiệu của Tập đoàn dược phẩm Anh AstraZeneca trên một tòa nhà tại Thượng Hải (Trung Quốc) vào ngày 5.9.2024

    Ảnh: AFP

    "Thuốc này được phê duyệt tại Trung Quốc vào năm 2023. FDA đã phê duyệt thuốc này vào tháng 7.2025", ông Max Doppelt, Giám đốc điều hành của Patient Data Vault, đơn vị tư vấn kết nối bệnh nhân ung thư với các thử nghiệm lâm sàng, chia sẻ trên mạng xã hội hôm 21.10.

    Dù đã được FDA phê duyệt, loại thuốc này vẫn không có sẵn tại Mỹ trong hơn một năm qua. Ông Doppelt nói rằng ông biết ít nhất 30 người Mỹ đã đến Trung Quốc để tìm mua sunvozertinib.

    Ông Doppelt cho hay ông đã bay đến Thượng Hải vào tháng 1.2025 để mua thuốc sau khi bệnh ung thư phổi của mẹ ông di căn lên não. "Một bác sĩ đã nói với tôi... rằng nếu mẹ tôi là người Trung Quốc, bà ấy có thể mua loại thuốc này ngay tại hiệu thuốc. Vì vậy, tôi đã bay đến Thượng Hải và mang về 26 hộp thuốc trong hành lý. Chuyện đó đã xảy ra cách đây 19 tháng. Mẹ tôi hiện vẫn khỏe mạnh, vẫn tiếp tục làm việc", ông Doppelt chia sẻ.

    Hôm 22.10, AstraZeneca thông báo thuốc sunvozertinib sẽ được thương mại hóa tại Mỹ dưới tên gọi Zegfrovy, sau khi tập đoàn đạt được quyền phát triển và phân phối loại thuốc này trên toàn cầu từ Công ty Dizal Pharmaceutical. AstraZeneca nhấn mạnh tập đoàn này sẽ nắm giữ quyền phát triển và thương mại hóa Zegfrovy trên toàn thế giới.

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