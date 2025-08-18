AstraZeneca VN được công nhận là một trong những nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025

Giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" do HR Asia tổ chức thường niên nhằm vinh danh các doanh nghiệp (DN) xuất sắc trong chính sách nhân sự, đãi ngộ và văn hóa DN trên toàn khu vực. Năm nay, chương trình khảo sát thu hút hơn 20.000 DN và 1,5 triệu nhân viên tham gia tại các thị trường lớn như Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, VN… Dựa trên mô hình T.E.A.M (Total Engagement Assessment Model), khảo sát phân tích mức độ gắn kết và trải nghiệm thực tế của nhân viên.

Trong lần đầu tham dự, AstraZeneca VN ghi dấu ấn với điểm số vượt trội so với mức trung bình thị trường ở hầu hết các tiêu chí trọng yếu. Về quản trị và lãnh đạo, công ty đạt điểm 4,2 (điểm trung bình toàn thị trường là 4,02), nhờ chú trọng văn hóa giao tiếp nội bộ minh bạch và cởi mở.

Đặc biệt, AstraZeneca VN đạt điểm 4,47 về mức độ gắn kết cảm xúc với DN (so với mức 4,04 trung bình thị trường) và 4,53 ở tiêu chí tôn vinh giá trị đóng góp cá nhân vào mục tiêu chung (so với 4,06). Công ty cũng được ghi nhận nổi bật ở những nỗ lực xây dựng môi trường làm việc đa dạng, công bằng, bền vững và tích hợp trách nhiệm xã hội vào hoạt động kinh doanh thực tiễn.

AstraZeneca VN được vinh danh là một trong những “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm 2025 ẢNH: CTV

Ông Atul Tandon, Tổng giám đốc AstraZeneca VN, chia sẻ: "AstraZeneca VN vô cùng vinh dự khi được công nhận là một trong những nơi làm việc tốt nhất châu Á. Danh hiệu này khích lệ chúng tôi tiếp tục ưu tiên xây dựng văn hóa phát triển con người, khơi mở tiềm năng và tạo dựng môi trường làm việc nơi mà mỗi thành viên đều được truyền cảm hứng vượt qua giới hạn, tạo tác động ý nghĩa cho bệnh nhân và cộng đồng".

AstraZeneca VN đặc biệt quan tâm chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần cho nhân viên qua các hoạt động thường niên như: chương trình Sức khỏe thiết yếu, Lái xe an toàn, Tuần lễ sống khỏe mạnh và nền tảng phúc lợi toàn diện... Bên cạnh đó còn triển khai các chương trình nổi bật như: AZ Plan 100 - ươm mầm tài năng, đào tạo tập sự cho trình dược viên… AstraZeneca VN đã 6 năm liên tiếp được vinh danh trong Top 100 nơi làm việc tốt nhất VN.

Giải thưởng này là minh chứng cho chiến lược nhân sự bền vững, cam kết kiến tạo môi trường làm việc truyền cảm hứng, linh hoạt, đa dạng và hòa nhập, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác và phát triển cá nhân tối đa cho từng thành viên...