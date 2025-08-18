Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

AstraZeneca VN được công nhận là một trong những nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025

Khánh Vy
Khánh Vy
18/08/2025 05:00 GMT+7

Ngày 15.8, tại TP.HCM, Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam được HR Asia, tổ chức uy tín về nhân sự, trao tặng danh hiệu 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025'.

Giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" do HR Asia tổ chức thường niên nhằm vinh danh các doanh nghiệp (DN) xuất sắc trong chính sách nhân sự, đãi ngộ và văn hóa DN trên toàn khu vực. Năm nay, chương trình khảo sát thu hút hơn 20.000 DN và 1,5 triệu nhân viên tham gia tại các thị trường lớn như Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, VN… Dựa trên mô hình T.E.A.M (Total Engagement Assessment Model), khảo sát phân tích mức độ gắn kết và trải nghiệm thực tế của nhân viên.

Trong lần đầu tham dự, AstraZeneca VN ghi dấu ấn với điểm số vượt trội so với mức trung bình thị trường ở hầu hết các tiêu chí trọng yếu. Về quản trị và lãnh đạo, công ty đạt điểm 4,2 (điểm trung bình toàn thị trường là 4,02), nhờ chú trọng văn hóa giao tiếp nội bộ minh bạch và cởi mở.

Đặc biệt, AstraZeneca VN đạt điểm 4,47 về mức độ gắn kết cảm xúc với DN (so với mức 4,04 trung bình thị trường) và 4,53 ở tiêu chí tôn vinh giá trị đóng góp cá nhân vào mục tiêu chung (so với 4,06). Công ty cũng được ghi nhận nổi bật ở những nỗ lực xây dựng môi trường làm việc đa dạng, công bằng, bền vững và tích hợp trách nhiệm xã hội vào hoạt động kinh doanh thực tiễn.

AstraZeneca VN được công nhận là một trong những nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025 - Ảnh 1.

AstraZeneca VN được vinh danh là một trong những “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm 2025

ẢNH: CTV

Ông Atul Tandon, Tổng giám đốc AstraZeneca VN, chia sẻ: "AstraZeneca VN vô cùng vinh dự khi được công nhận là một trong những nơi làm việc tốt nhất châu Á. Danh hiệu này khích lệ chúng tôi tiếp tục ưu tiên xây dựng văn hóa phát triển con người, khơi mở tiềm năng và tạo dựng môi trường làm việc nơi mà mỗi thành viên đều được truyền cảm hứng vượt qua giới hạn, tạo tác động ý nghĩa cho bệnh nhân và cộng đồng".

AstraZeneca VN đặc biệt quan tâm chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần cho nhân viên qua các hoạt động thường niên như: chương trình Sức khỏe thiết yếu, Lái xe an toàn, Tuần lễ sống khỏe mạnh và nền tảng phúc lợi toàn diện... Bên cạnh đó còn triển khai các chương trình nổi bật như: AZ Plan 100 - ươm mầm tài năng, đào tạo tập sự cho trình dược viên… AstraZeneca VN đã 6 năm liên tiếp được vinh danh trong Top 100 nơi làm việc tốt nhất VN.

Giải thưởng này là minh chứng cho chiến lược nhân sự bền vững, cam kết kiến tạo môi trường làm việc truyền cảm hứng, linh hoạt, đa dạng và hòa nhập, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác và phát triển cá nhân tối đa cho từng thành viên...

Tin liên quan

AstraZeneca VN tiếp tục vào Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững

AstraZeneca VN tiếp tục vào Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững

AstraZeneca VN luôn hợp tác chặt chẽ với Bộ Y tế và các đối tác trong ngành để thực hiện nhiều chương trình nhằm thúc đẩy nhận thức, phòng ngừa và phát hiện sớm bệnh tật.

Bộ Y tế: Người tiêm vắc xin AstraZeneca không cần xét nghiệm đông máu

TP.HCM đã tiêm 9 triệu liều AstraZeneca, chuyên gia nói nên quên chuyện tiêm vắc xin Covid-19

Khám phá thêm chủ đề

AstraZeneca VN nơi làm việc tốt nhất Vinh danh danh hiệu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận