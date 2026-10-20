ASUS đưa mô hình 'nhà máy AI' vào chiến lược hạ tầng mới

Tại sự kiện ASUS AI Tech Day Vietnam 2026, ASUS công bố định hướng phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) theo mô hình "nhà máy AI" (AI Factory), thay vì chỉ cung cấp các hệ thống máy chủ phục vụ tính toán. Chiến lược này được triển khai thông qua hợp tác với NVIDIA, tập trung vào khả năng xây dựng và vận hành AI ở quy mô doanh nghiệp.

Khác với cách triển khai hạ tầng dựa trên những hệ thống tính toán riêng lẻ, mô hình nhà máy AI kết hợp nhiều thành phần như bộ xử lý, mạng, lưu trữ, phần mềm và công cụ quản trị trong một nền tảng thống nhất. Cách tiếp cận này nhằm giải quyết các yêu cầu về hiệu suất, khả năng mở rộng và chi phí khi doanh nghiệp đưa AI vào hoạt động thực tế.

Theo ASUS, mục tiêu của hãng là rút ngắn thời gian triển khai ứng dụng AI, cải thiện hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm tổng chi phí sở hữu hạ tầng. Tuy nhiên, thông cáo chưa cung cấp số liệu vận hành thực tế từ các doanh nghiệp tại Việt Nam để đánh giá hiệu quả của mô hình.

Nhà máy AI kết hợp phần cứng và quản trị vận hành

Ở lớp phần cứng, ASUS giới thiệu hệ thống AI POD XA VR721-E3 dựa trên nền tảng NVIDIA Vera Rubin NVL72, hướng đến các tác vụ AI có khối lượng tính toán lớn. Hãng cũng phát triển máy chủ sử dụng NVIDIA HGX Rubin NVL8, với những tùy chọn làm mát bằng chất lỏng nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành của hệ thống mật độ cao.

Một sản phẩm khác là XA P2N-E2, trang bị hai bộ xử lý NVIDIA Vera, được thiết kế cho các tác nhân AI (AI agent). Hệ thống đảm nhiệm những công việc phụ thuộc vào CPU như thực thi mã, sử dụng công cụ, điều phối tác vụ và xử lý dữ liệu, qua đó cho phép GPU tập trung vào huấn luyện và suy luận AI.

Bên cạnh phần cứng, ASUS đưa các công cụ quản trị và mô phỏng vào chiến lược hạ tầng. Thông qua NVIDIA DSX Sim Blueprint và công nghệ bản sao số (digital twin), doanh nghiệp có thể thiết kế, mô phỏng và tối ưu hệ thống trước khi triển khai thực tế.

Các nền tảng ASUS Control Center Data Center Edition và ASUS Infrastructure Deployment Center cũng được kết hợp với bộ phần mềm AI nhằm hỗ trợ quản lý hạ tầng trong quá trình vận hành.

ASUS cho biết chiến lược mới hướng đến việc tối ưu lượng token xử lý trên mỗi watt điện, hạn chế lãng phí tài nguyên và rút ngắn thời gian tạo doanh thu từ AI. Đây là những mục tiêu được hãng đặt ra, trong khi hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào cấu hình hệ thống, khối lượng công việc và điều kiện triển khai của từng doanh nghiệp.