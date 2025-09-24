ASUS Gaming V16: Laptop gaming mỏng nhẹ vừa học vừa chơi cho mùa Back to School

Chính vì vậy, sự xuất hiện của ASUS Gaming V16 - chiếc laptop gaming mỏng nhẹ thế hệ mới - đang trở thành một lựa chọn đa dụng cho học sinh sinh viên: vừa học tập nghiêm túc, vừa giải trí chơi game.

Thiết kế mỏng nhẹ, hiện đại cho sinh viên năng động

Với trọng lượng chỉ 1.95 kg, ASUS Gaming V16 vô tư đồng hành cùng sinh viên từ giảng đường, thư viện cho đến quán cà phê. Thiết kế tối giản với vỏ đen mờ sang trọng, điểm nhấn logo ASUS tinh tế giúp máy giữ vẻ ngoài tinh tế, phù hợp cả môi trường học tập lẫn không gian giải trí.

Mỏng nhẹ nhưng không hề mỏng manh, khung máy của ASUS Gaming V16 cũng được gia cố cứng cáp, bản lề của máy có góc mở 180 độ linh hoạt và dễ dàng mở bằng một tay, tạo sự thoải mái và an tâm khi cầm nắm và sử dụng, giúp ASUS Gaming V16 "trụ vững" trước mọi thử thách trong môi trường học đường vốn luôn di chuyển nhiều.

Hiệu năng mạnh mẽ, học tập và giải trí mượt mà

Điểm cộng lớn nhất của ASUS Gaming V16 chính là về mặt cấu hình. Máy có nhiều tùy chọn cấu hình, từ 20 triệu - 30 triệu đồng, trang bị bộ vi xử lý Intel® Core™ và card đồ họa NVIDIA lên đến RTX 5060 thế hệ mới. Với cấu hình trên, ASUS Gaming V16 dễ dàng đáp ứng mọi nhu cầu của học sinh: làm bài thuyết trình, đồ án thiết kế, lập trình cho đến chiến chơi những tựa game phổ biến như Valorant, Liên Minh Huyền Thoại, Delta Force…

ASUS Gaming V16 cũng sẵn sàng cho tương lai với dung lượng RAM mặc định 16GB DDR5 và dễ dàng nâng cấp lên 32GB với 2 khe RAM trên máy. Khả năng nâng cấp mở rộng giúp ASUS Gaming V16 sẵn sàng đồng hành cùng sinh viên trong suốt thời gian học và khi đi làm, không lo lỗi thời. Công nghệ tản nhiệt ASUS IceCool mới với 2 quạt tản nhiệt giữ cho máy luôn mát mẻ, đảm bảo hiệu năng ổn định khi vừa học vừa chơi.

Tối ưu trải nghiệm học online - chơi game offline

ASUS Gaming V16 sở hữu màn hình 16-inch FHD+ 144Hz viền siêu mỏng, mang đến không gian học tập rộng rãi, trình chiếu slide hay làm việc nhóm online đều rõ ràng, sắc nét. Công nghệ Adaptive-Sync giúp chơi game mượt mà, không xé hình, màn hình cũng được tích hợp công nghệ bảo vệ mắt khi sử dụng lâu dài.

Viên pin 63Wh cho thời lượng sử dụng lên đến trung bình 6 tiếng cho các tác vụ văn phòng, đủ cho một ngày học tập trọn vẹn mà không cần mang theo sạc cồng kềnh. Ngoài ra, ASUS Gaming V16 hỗ trợ sạc nhanh qua cổng USB-C hỗ trợ Power Delivery lên đến 100W. Đây là một điểm cộng thực dụng, giúp sinh viên không cần mang theo bộ sạc cồng kềnh mà vẫn yên tâm sử dụng suốt cả ngày học tập và giải trí.

Touchpad kích thước lớn hơn 40% cùng bàn phím ErgoSense hành trình phím 1.7mm đem lại trải nghiệm thoải mái khi gõ bài luận, code hoặc giải trí sau giờ học. Webcam FHD 3DNR sắc nét và phím Copilot AI tích hợp sẵn sàng hỗ trợ sinh viên trong mọi tình huống học tập, thuyết trình hay họp nhóm.

ASUS Gaming V16 - Người bạn đồng hành mùa Back to School

Trong mùa tựu trường năm nay, khi học sinh sinh viên vừa cần một chiếc laptop để học tập nghiêm túc, vừa muốn một thiết bị để giải trí xứng đáng sau những giờ học căng thẳng, ASUS Gaming V16 chính là lựa chọn cân bằng cho những nhu cầu đó. Với thiết kế mỏng nhẹ, hiện đại và hiệu năng mạnh mẽ, ASUS Gaming V16 không chỉ là công cụ học tập mà còn là người bạn đồng hành lý tưởng trên hành trình đại học: từ những giờ học online, bài thuyết trình căng thẳng cho đến những trận game "xả stress" cùng bạn bè.

Tham khảo ASUS Gaming V16 – Laptop gaming AI mỏng nhẹ mạnh mẽ dành cho học sinh sinh viên