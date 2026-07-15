ASUS giới thiệu laptop đồ họa ProArt P16 và ProArt PX13 tại Việt Nam

ASUS ProArt P16: Hiệu suất tối thượng trên màn hình lớn siêu mỏng nhẹ

Yếu tố cốt lõi và quan trọng nhất đối với một nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp là độ chính xác của hình ảnh. ASUS ProArt P16 sở hữu hệ thống hiển thị đẳng cấp với công nghệ màn hình cảm ứng ASUS Lumina OLED chất lượng 3K (2880 x 1800). Màn hình này mang lại độ chi tiết vượt trội, bao phủ 100% dải màu điện ảnh DCI-P3, chính xác màu Delta E < 1 cùng chứng nhận chuẩn màu Pantone Validated, giúp mọi dải sắc độ đều hiển thị trung thực và loại bỏ hiện tượng lệch màu khi xuất bản thành phẩm. Ngoài ra, màn hình còn hỗ trợ cảm ứng, dễ dàng tương tác hay phác thảo tự nhiên qua bút cảm ứng ASUS Pen.

Bên trong lớp vỏ mỏng nhẹ, ProArt P16 mang sức mạnh cấu hình cực khủng để giải quyết gọn gàng các thuật toán AI và render video độ phân giải cao. Máy được trang bị bộ vi xử lý AMD Ryzen AI 9 HX 370 kết hợp cùng card đồ họa thế hệ mới RTX 5070 mạnh mẽ. Đi kèm bộ nhớ RAM 64GB LPDDR5X tốc độ cao 7500 MT/s, máy cho khả năng xử lý mượt mờ các tác vụ dựng hình 3D trên Blender hay biên tập video 4K/8K nhiều layer hiệu ứng thời gian thực qua Adobe Premiere Pro và DaVinci Resolve.

Dù sở hữu cấu hình mạnh mẽ, ProArt P16 vẫn duy trì form dáng siêu mỏng, hoàn thiện bằng kim loại và trọng lượng tối ưu hóa ấn tượng chỉ 1,85 kg, mang lại tính cơ động tuyệt vời cho một thiết bị 16-inch. Máy cũng được trang bị đầy đủ cổng kết nối từ HDMI 2.1, USB 4 cho đến khe thẻ nhớ SD Express 7.0 tốc độ cao, đáp ứng mọi nhu cầu kết nối mà không cần thiết bị mở rộng.

ASUS ProArt PX13: Siêu chip xử lý linh hoạt với thiết kế xoay gập 360 độ

ASUS ProArt PX13 mang đến giải pháp tối ưu cho xu hướng dịch chuyển với thiết kế siêu linh hoạt nhờ bản lề xoay gập 360 độ độc đáo. Máy có thể dễ dàng biến hình từ một chiếc laptop truyền thống sang các chế độ lều, đứng hay máy tính bảng gọn gàng. Với trọng lượng siêu nhẹ chỉ 1,39 kg và độ mỏng ấn tượng 15,8 mm, người dùng dễ dàng bỏ máy vào balo để mang theo làm việc di động đến bất kỳ đâu.

Thiết bị sở hữu màn hình cảm ứng ASUS Lumina OLED 3K (2880 x 1800), bao phủ 100% DCI-P3 tương tự như ProArt P16 đảm bảo màu sắc chân thực nhất. Thiết kế xoay gập 360 độ kết hợp hoàn hảo với bút ASUS Pen giúp việc ghi lại ý tưởng trở nên trực quan nhất.

Về hiệu năng, chiếc laptop đồ họa nhỏ gọn này gây kinh ngạc khi tích hợp siêu chip AMD Ryzen AI Max+ 395. Kiến trúc chip đột phá này kết hợp cùng bộ nhớ thống nhất (Unified Memory) tốc độ siêu khủng lên đến 8000 MT/s, cho phép CPU và GPU truy cập dữ liệu cực nhanh. Nhờ đó, máy xóa bỏ hoàn toàn hiện tượng nghẽn cổ chai khi xử lý các tác vụ đồ họa nặng hoặc xử lý các thư viện âm thanh, hình ảnh có dung lượng lớn.

Laptop đồ họa ASUS ProArt P16 và ProArt PX13 hiện được mở bán tại thị trường Việt Nam với số lượng giới hạn. Khách hàng quan tâm có thể tham khảo tại đây.