Asus kêu gọi thu hồi các bo mạch chủ Z690 Maximus Hero

Thông thường, nếu chỉ có một vài trường hợp xảy ra, đó không phải là vấn đề lớn. Nhưng với hàng loạt báo cáo từ người dùng sử dụng cùng mã sản phẩm Asus ROG Maximus Z690 Hero, gặp lỗi giống nhau thì đó không còn là câu chuyện “rủi ro trong dây chuyền sản xuất”.

Sau khi điều tra, Asus đã bắt đầu lên kế hoạch thu hồi và thay thế các sản phẩm bo mạch chủ cao cấp của mình, và do đó, nếu đang sử dụng ROG Maximus Z690 Hero, khả năng cao là bạn nên chủ động trao đổi với hãng mặc dù chưa xảy ra lỗi.

Nhiều người dùng đã sử dụng mạng xã hội cũng như tiếp cận forum của Asus ROG để chia sẻ trải nghiệm của mình, với các tấm hình mô tả chi tiết lỗi. Tất cả đều xuất phát từ một phần linh kiện nhỏ ở gần khe RAM.

Dưới đây là toàn bộ thư xin lỗi từ Asus:

To our valued ASUS Customers,

ASUS is committed to producing the highest quality products and we take every incident report from our valued customers very seriously. We have recently received incident reports regarding the ROG Maximus Z690 Hero motherboard. In our ongoing investigation, we have preliminarily identified a potential reversed memory capacitor issue in the production process from one of the production lines that may cause debug error code 53, no post, or motherboard components damage. The issue potentially affects units manufactured in 2021 with the part number 90MB18E0-MVAAY0 and serial number starting with MA, MB, or MC.

You can identify your part number by referring to the product packaging: Please reference the attached image

As of December 28, 2021, there have been a few incidents reported in North America. Going forward, we are continuing our thorough inspection with our suppliers and customers to identify all possible affected ROG Maximus Z690 Hero motherboards in the market and will be working with relevant government agencies on a replacement program.

Thank you so much to everyone for your patience and support while we are working through the replacement program.

If you have any questions or concerns please feel free to contact ASUS customer service.

Contact options

ASUS Support Website - https://www.asus.com/us/support/

ASUS Online Chat - https://icr-am.asus.com/webchat/icr.html...

ASUS MyASUS App - You can use via Windows or Android or iOS https://www.asus.com/us/support/MyASUS-deeplink/

Best regards,

The ASUS Team

Tạm dịch:

Xin chào các khách hàng thân thiết của ASUS,

ASUS cam kết đem lại các sản phẩm có chất lượng tốt nhất và chúng tôi rất quan tâm đến những báo cáo lỗi từ những khách hàng quen thuộc của mình. Chúng tôi đã nhận được những báo cáo gần đây về loạt bo mạch chủ ROG Maximus Z690 Hero. Theo như cuộc điều tra đang diễn ra của chúng tôi, chúng tôi đã nhận ra rằng có thể một tụ điện dành cho bộ nhớ của loạt sản phẩm thuộc một dây chuyền sản xuất đã gặp lỗi, gây ra mã 53, không khởi động, hoặc gây hại cho các linh kiện của bo mạch chủ. Vấn đề ảnh hưởng đến các sản phẩm được sản xuất trong năm 2021 với mã số 90MB18E0-MVAAY0 và serial number bắt đầu bằng MA, MB, hay MC.

Bạn có thể nhận diện mã số của sản phẩm thông qua hộp: Xem thư đính kèm.

Cho đến ngày 28-12-2021, có nhiều báo cáo lỗi từ Bắc Mỹ. Chúng tôi đang tiếp tục tìm hiểu kỹ hơn với bên cung cấp và các khách hàng của mình để nhận diện toàn bộ các bo mạch chủ ROG Maximus Z690 Hero bị lỗi đang được kinh doanh và sẽ kết hợp cùng những tổ chức chính phủ liên quan để thực hiện chương trình thay thế.

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì sự kiên nhẫn và hỗ trợ trong lúc chúng tôi đang tiến hành chương trình thay thế.

Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan tâm nào xin vui lòng liên hệ dịch vụ chăm sóc khách hàng của ASUS.

Các địa chỉ liên lạc:

Trang web hỗ trợ của ASUS: https://www.asus.com/us/support/

Chat trực tuyến cùng ASUS: https://icr-am.asus.com/webchat/icr.html

Ứng dụng MyASUS: Hoạt động trên cả iOS, Android và Windows – https://www.asus.com/us/support/MyASUS-deeplink/

Trân trọng,

Team ASUS