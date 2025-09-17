Asus: 'Việt Nam bước vào siêu chu kỳ nâng cấp công nghệ'

Asus vừa đem đến thị trường Việt Nam dòng laptop doanh nghiệp ExpertBook. Đây là dòng laptop ưu tiên về độ bền, hiệu năng ổn định, bảo mật cao và sẵn sàng cho xu hướng AI. Với hơn 26% thị phần máy tính Windows và trên 50% thị phần laptop AI, Asus đang là thương hiệu máy tính hàng đầu trong tiêu dùng tại Việt Nam.

Với việc đưa dòng ExpertBook về Việt Nam, Asus đang hướng đến một thị trường lớn hơn, sẵn sàng cho làn sóng nâng cấp mạnh mẽ sắp đến.

Việt Nam đang định hình cuộc chơi của khu vực

Theo ông Rex Lee, Phó tổng giám đốc Asus toàn cầu, Việt Nam đang nổi lên là một trong những thị trường sẵn sàng cho AI đầy tiềm năng nhất tại Đông Nam Á. Tốc độ ứng dụng AI trong đời sống và doanh nghiệp cho thấy làm chủ công nghệ không chỉ là tham vọng mà thật sự trở thành động lực.

Ông Lee dẫn báo cáo mới nhất của Deloitte cho thấy 93% doanh nghiệp SMB (vừa và nhỏ) tại Việt Nam đã áp dụng AI trong hoạt động. Tỷ lệ này cao nhất trong tất cả các nước trong ASEAN như Indonesia (80%), Malaysia (78%) và Thái Lan (77%). Quan trọng hơn, doanh nghiệp Việt Nam không chỉ ứng dụng AI một cách thụ động. Có tới 92% doanh nghiệp tham gia khảo sát khẳng định AI giúp tăng năng suất, 91% ghi nhận cải thiện trải nghiệm khách hàng, và 89% cho biết AI giúp giảm chi phí vận hành. Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy Việt Nam đã chuyển từ giai đoạn "khám phá AI" sang giai đoạn ứng dụng để mang lại giá trị thực.

Asus mang đến Việt Nam loạt laptop thế hệ mới dành cho doanh nghiệp ẢNH: KHẢI MINH

"Hành trình AI của Việt Nam không phải là bắt kịp xu hướng mà còn đang định hình tốc độ triển khai để các nước trong khu vực dõi theo. Đây là thị trường tăng trưởng nhanh bậc nhất Đông Nam Á", lãnh đạo Asus nhận định.

Sự tăng trưởng này diễn ra đúng vào giai đoạn mang tính bản lề. Windows 10 sắp kết thúc vòng đời hỗ trợ, AI đang thâm nhập sâu vào các quy trình làm việc hàng ngày, doanh nghiệp SMB từng bước chuyển đổi từ mô hình hộ kinh doanh sang doanh nghiệp có tổ chức. Theo ông Lee, tất cả những xu hướng này đều báo hiệu một "siêu chu kỳ" nâng cấp công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Asus sẵn sàng cho "siêu chu kỳ" tại Việt Nam

Phó tổng giám đốc Asus toàn cầu cho rằng dù tốc độ đổi mới của doanh nghiệp Việt đang diễn ra mạnh mẽ, nhưng thực tế vẫn tồn tại một rào cản tâm lý. Lãnh đạo nhiều SMB vẫn cho rằng công cụ làm việc thiết yếu - laptop doanh nghiệp - là dòng sản phẩm dành riêng cho tập đoàn lớn, đơn vị đặt mua nghìn hàng chiếc cùng lúc nên tổ chức nhỏ không thể tiếp cận.

Để xóa bỏ rào cản này, Asus mang đến Việt Nam Expert Series nhằm định hình lại khái niệm về laptop doanh nghiệp với danh mục sản phẩm trải dài từ desktop, laptop đến All-in-One, đáp ứng nhu cầu ở nhiều phân khúc giá. Bên cạnh các mẫu máy cao cấp cho doanh nghiệp lớn, Asus cũng mang đến thiết bị bền bỉ, bảo mật chuẩn doanh nghiệp, độ tin cậy lâu dài ở mức giá phù hợp.

Loạt sản phẩm trong dòng Expert được Asus đem đến Việt Nam ẢNH: CTV

Với dòng laptop doanh nghiệp ExpertBook, Asus đưa yếu tố độ bền thành tiêu chuẩn cốt lõi. Toàn bộ thiết bị đều đạt chứng nhận MIL-STD-810H - tiêu chuẩn quân sự Mỹ khắt khe với nhiều hạng mục kiểm tra như rung lắc, sốc nhiệt, bụi bẩn, độ ẩm cao và va đập.

Trong khi đó, Asus Expert Series được trang bị những công nghệ AI thiết thực. Bộ công cụ hỗ trợ AI ExpertMeet có thể ghi lại nội dung cuộc họp, tạo bản tóm tắt ngắn gọn, hiển thị phụ đề theo thời gian thực, dịch song ngữ và thậm chí chèn watermark khi người dùng chia sẻ màn hình. Toàn bộ quá trình xử lý được thực hiện ngay trên máy, đảm bảo tốc độ phản hồi nhanh và dữ liệu được bảo mật tuyệt đối.

Trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh số hóa quy trình và lưu trữ dữ liệu quan trọng trên thiết bị đầu cuối, yếu tố bảo mật không còn là tùy chọn mà là yêu cầu bắt buộc. Do đó Asus đã tích hợp sẵn trong laptop doanh nghiệp bộ giải pháp bảo mật ExpertGuardian. Ngoài ra, tất cả thiết bị Asus Expert Series được cài sẵn Windows 11 bản quyền, giúp doanh nghiệp luôn được cập nhật đầy đủ các bản vá bảo mật.

Cuối cùng là chính sách hậu mãi lâu dài. Asus cho biết, toàn bộ sản phẩm thuộc dòng Expert Series được áp dụng chế độ bảo hành tận nơi trên toàn quốc. Chế độ bảo hành toàn cầu tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp có nhân sự thường xuyên công tác quốc tế hoặc vận hành đa điểm.

Asus cho biết, tại Việt Nam, dòng Expert Series đã được trang bị cho một doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực hạ tầng công cộng. Một tập đoàn FDI trong lĩnh vực điện tử đã lựa chọn Asus ExpertCenter. Nhiều ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ cao tại các khu công nghiệp mới ở miền Bắc Việt Nam cũng đã đưa ExpertBook và ExpertCenter vào hạ tầng công nghệ thông tin.