Atlassian chi 610 triệu USD thâu tóm công ty phát triển trình duyệt Arc

Theo TechCrunch, Atlassian - nhà phát triển phần mềm với các ứng dụng quen thuộc như Jira, Confluence hay Trello vừa công bố kế hoạch mua lại The Browser Company - đơn vị đứng sau hai trình duyệt Arc và Dia - với giá trị 610 triệu USD tiền mặt. Đây được xem là bước đi chiến lược của Atlassian trong việc tái định hình trải nghiệm trình duyệt phục vụ cho công việc trí tuệ trong kỷ nguyên AI.

Atlassian hiện sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng phục vụ hàng triệu nhóm làm việc toàn cầu, nổi bật với Jira, Confluence và Trello ẢNH: JIRA

Theo thông báo chính thức, CEO kiêm đồng sáng lập Atlassian, ông Mike Cannon-Brookes, cho biết: “Các trình duyệt hiện nay được thiết kế cho việc lướt web, không phải cho công việc. Thỏa thuận này là bước tiến lớn trong việc tái tưởng tượng trình duyệt dành cho công việc tri thức trong thời đại AI”. Ông nhấn mạnh mục tiêu phát triển một trình duyệt tích hợp trí tuệ nhân tạo, phù hợp với môi trường nhiều tab và các ứng dụng SaaS mà người dùng doanh nghiệp thường xuyên sử dụng.

The Browser Company được biết đến với trình duyệt Arc - sản phẩm nhận được nhiều sự chú ý khi ra mắt nhưng sau đó công ty quyết định ngừng phát triển để tập trung vào một nền tảng mới mang tên Dia. Theo chia sẻ từ CEO Josh Miller trên mạng xã hội X, công ty sẽ tiếp tục hoạt động độc lập sau khi về dưới quyền sở hữu của Atlassian và vẫn sẽ phát triển Dia. Ông cho biết thương vụ sẽ giúp công ty tăng tốc trong việc tuyển dụng, phát hành tính năng mới và mở rộng sang nhiều nền tảng.

Thương vụ dự kiến hoàn tất trong quý 2 năm tài chính 2026 của Atlassian. Dù chi tiết về việc tích hợp giữa Dia và các nền tảng của Atlassian chưa được công bố, giới quan sát cho rằng đây là động thái nhằm mở rộng hệ sinh thái công cụ làm việc số và nâng cao khả năng cạnh tranh với các nền tảng lớn như Google Chrome hay Microsoft Edge - vốn đang tích cực tích hợp AI vào trình duyệt.

Arc sử dụng nhân Chromium, thiết kế lại giao diện và tính năng để phục vụ công việc, hiện chiếm khoảng 0,2% thị phần toàn cầu nhưng đang tăng trưởng nhanh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH COMPUTERWORLD

Trước đó, The Browser Company đã huy động được 128 triệu USD qua nhiều vòng gọi vốn, bao gồm 50 triệu USD năm ngoái với định giá 550 triệu USD. Các nhà đầu tư của công ty có nhiều tên tuổi nổi bật trong giới công nghệ như Jeff Weiner (LinkedIn), Ev Williams (Medium), Dylan Field (Figma), Akshay Kothari (Notion) và Jason Warner (GitHub).

Thỏa thuận mua lại lần này không chỉ đánh dấu thương vụ lớn trong lĩnh vực phần mềm trình duyệt, mà còn phản ánh xu hướng tích hợp AI vào công cụ làm việc hằng ngày, khi các tập đoàn công nghệ lớn tìm cách định hình lại cách người dùng tương tác với dữ liệu và ứng dụng trên nền tảng web.