Atoko Pharmar: Nâng tầm chất lượng sữa Việt, lan tỏa giá trị đến cộng đồng

Với sứ mệnh đó, Công ty Atoko Pharmar không ngừng mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ và nâng cao chuyên môn của đội ngũ sản xuất để sản xuất ra những sản phẩm chất lượng cao, an toàn cho sức khỏe cộng đồng.



Atoko Pharmar - Kết nối giữa truyền thống và đổi mới

Với chiến lược không ngừng phát triển và phát triển bền vững, Công ty Atoko Pharmar luôn đổi mới sản xuất từ quy mô, công nghệ đến tư duy sản xuất nhưng vẫn giữ nguyên hương vị tự nhiên trong từng sản phẩm. Công ty đã đầu tư hơn 50 tỉ đồng vào xây dựng dây chuyền sản xuất hiện đại với các trang thiết bị được nhập khẩu từ các nước châu Âu, được cấp các chứng nhận "Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 22000:2018" và "Hệ thống thực hành sản xuất tốt GMP Codex".

Nguyên liệu sản xuất được nhập khẩu chủ yếu từ các nước Newzeland, Đức, Pháp, Hà Lan, Bỉ, Nhật Bản,… Nguyên liệu khi nhập khẩu đều được kiểm tra nghiêm ngặt về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng đảm bảo các chỉ tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định và đảm bảo truy xuất nguồn gốc nguyên liệu.

Đội ngũ cán bộ, công nhân viên sản xuất đều là những nhân sự được đào tạo chính quy về ngành nghề liên quan đến sản xuất thực phẩm và không ngừng được đào tạo chuyên sâu, nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn. Công ty không ngừng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) để cải tiến công thức sản phẩm, mang lại giá trị dinh dưỡng tối ưu. Đội ngũ các chuyên gia dinh dưỡng tại Atoko Pharmar thường xuyên cập nhật kiến thức mới, áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm phát triển các sản phẩm phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng ngày càng cao của người tiêu dùng.

Sản phẩm chất lượng cao được phân phối rộng khắp toàn quốc

Danh mục sản phẩm sản xuất của công ty đa dạng, phong phú với các sản phẩm cho sữa trẻ em, người trưởng thành, người già cần bổ sung dinh dưỡng theo các nhu cầu, phụ nữ mang thai và cho con bú ,các sản phẩm yến chưng sẵn dành cho mọi đối tượng có nhu cầu bồi bổ và tăng cường sức khỏe.

Hệ thống sản phẩm các đối tác liên kết đặt sản xuất được phân phối trải dài trên toàn quốc với các kênh bán hàng truyền thống, kênh giáo dục, kênh y tế… và với các nhãn hiệu sữa bột như Aptagold, Cocomas, Skoolmilk, Ussure, OHO,… đáp ứng cho đầy đủ các sản phẩm cho mọi đối tượng từ trẻ nhỏ, người trưởng thành, người già và phụ nữ mang thai, cho con bú; đáp ứng đầy đủ nhu cầu bổ sung dinh dưỡng theo sinh lý lứa tuổi,

Cùng nhà máy Atoko Pharmar điểm qua một số sản phẩm đã sản xuất như:

Sản phẩm dành cho trẻ em bổ sung các vi chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển về chiều cao, cân nặng, trí não, thị giác và hỗ trợ các chức năng sinh lý khác cho trẻ như Sữa non/Colostrum, DHA, Omega 3-6-9, Canxi, D3, MK7, Lysine, Choline, Taurine, 2'FL HMO, nhóm acid amin, nhóm Vitamin và khoáng chất… được bổ sung trong các sản phẩm điển hình như, Aptagold Premium Pedia, OHO Grow Gold, Cocomas Grow IQ Pro, Cocomas IQ Pro… Đặc biệt, công ty đã cho ra đời dòng sản phẩm Skoolmilk với các sản phẩm Skoolmilk Grow Plus, Skoolmilk Grow IQ Plus dành riêng cho đối tượng trẻ em mầm non giúp thay thế bữa ăn phụ, bổ sung dinh dưỡng và năng lượng cần thiết cho trẻ hoạt động.

Sản phẩm dành cho đối tượng người lớn, người trưởng thành bao gồm các sản phẩm cho người cần bổ sung canxi giúp xương chắc khỏe, sản phẩm dành cho người sau bệnh giúp phục hồi cơ thể, sản phẩm cho phụ nữ mang thai và cho con bú giúp mẹ khỏe- bé phát triển toàn diện… được bổ sung các vi chất cần thiết như DHA, Omega 3-6-9, Canxi, Vitamin K2, Mufa, Pufa, HMB, … trong các sản phẩm như Aptagold Premium Canxi, Aptagold Premium Sure, Aptagold Premium Cơ Xương Khớp, Cocomas Sure Advance, OHO Gain Gold…

Trên đây chỉ là một số sản phẩm trong hệ thống các sản phẩm được liên kết sản xuất, kinh doanh của Công ty Atoko Pharmar. Công ty luôn mở rộng mạng lưới hợp tác và cam kết hỗ trợ đối tác trong việc tiếp cận sản phẩm chất lượng và giá cả cạnh tranh.

Atoko Pharmar - Niềm tin đến từ thương hiệu

Công ty Atoko Pharmar đã vinh dự được trao danh hiệu "Thương hiệu mạnh Quốc gia 2024". Sự kiện quan trọng này diễn ra tại Nhà hát Quân Đội KV Phía Nam ngày 21/4/2024. Công ty Atoko Pharmar cam kết không ngừng đổi mới, phát triển về công nghệ, con người để sáng tạo và cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, đổi mới và an toàn, đáp ứng nhu cầu sức khỏe của cộng đồng, đồng thời xây dựng lòng tin từ khách hàng và đối tác, để luôn xứng đáng và giữ vững danh hiệu đã được trao tặng.