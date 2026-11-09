Au 2 đón sinh nhật 8 tuổi rực rỡ, gắn kết hàng nghìn game thủ hai miền

Au 2 - Game âm nhạc - Thời trang - Hẹn hò dành cho giới trẻ

Đại tiệc sinh nhật 8 tuổi - Điểm hẹn kết nối cộng đồng Au 2

Ra mắt từ năm 2018, Au 2 - tựa game Âm nhạc - Thời trang - Hẹn hò do VTC phát hành đã trở thành điểm hẹn giải trí quen thuộc của đông đảo game thủ trẻ. Trải qua 8 năm phát triển, Au 2 không ngừng đổi mới gameplay, nâng cấp trải nghiệm để duy trì một cộng đồng gắn bó.

Cột mốc đặc biệt này được đánh dấu bằng chuỗi sự kiện Offline sinh nhật tại Hà Nội và TP.HCM với chủ đề "ON & ON - Niềm vui tiếp nối". Ngày hội đã thu hút 1.000 bạn trẻ góp mặt, tạo nên bầu không khí vô cùng sôi động ở cả hai miền.

Cộng đồng siêu đông vui của Au 2 tại TP.HCM

Hội chợ ON & ON - Trải nghiệm mới lạ, quà tặng ngập tràn

Đổi mới so với các buổi sinh nhật thông thường, tiệc sinh nhật Au 2 "ON&ON" được thiết kế theo phong cách hội chợ tương tác hiện

Mọi người vui vẻ giao lưu cùng linh vật game Pippi

Bước vào không gian sự kiện, các gamer nhanh chóng bị cuốn hút bởi chuỗi gian hàng chủ đề độc đáo, những góc check-in xịn sò cùng vô số mini game thử thách. Không khí càng thêm bùng nổ khi người chơi rinh về hàng loạt quà tặng hấp dẫn, từ áo phông Limited, túi tote, gấu bông, móc khóa cho đến những vật phẩm ingame cực hiếm.



Game thủ thích thú tham gia check-in tại backdrop Offline sinh nhật Au 2

Không dừng lại ở đó, sân khấu chính tiếp tục bùng nổ với những tiết mục âm nhạc, vũ đạo mãn nhãn cùng chuỗi hoạt động giao lưu đầy gắn kết. Sự xuất hiện đặc biệt của ca sĩ COOLKID đến từ Tinh Hà Say Hi với những bản hit giàu năng lượng đẩy cảm xúc của đêm tiệc lên nốt cao nhất, tạo nên điểm nhấn khó quên cho hành trình sinh nhật 8 tuổi.

Bùng nổ cảm xúc với sân khấu âm nhạc và sự xuất hiện của COOLKID

Bên cạnh những hoạt động giải trí, sự kiện còn là dịp để các thành viên Fam, những người bạn và cặp đôi trong game gặp gỡ ngoài đời thực, cùng chia sẻ niềm vui và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

8 năm một hành trình - Niềm vui vẫn tiếp nối

Chuỗi Offline sinh nhật 8 tuổi tại Hà Nội và TP.HCM không chỉ mang đến không gian giải trí sôi động mà còn khẳng định sức hút của Au 2 trong việc xây dựng và phát triển một cộng đồng game thủ năng động, gắn bó.

Mang theo thông điệp "ON & ON - Niềm vui tiếp nối", đại tiệc chính là lời tri ân sâu sắc mà Au 2 gửi gắm đến cộng đồng đã sát cánh suốt 8 năm qua. Đây không chỉ là mốc tự hào, mà còn là bước đệm mở ra hành trình tương lai rực rỡ với muôn vàn trải nghiệm bùng nổ phía trước.

Đừng bỏ lỡ! Gia nhập thế giới Au 2 ngay hôm nay để thỏa sức đắm chìm trong vũ hội âm nhạc - thời trang sắc màu, kết nối những người bạn đúng gu và viết tiếp những chương kỷ niệm đáng nhớ cùng Au 2!

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